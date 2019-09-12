Рада отказалась отменить действие принятых СССР и УССР законов с 1 января 2020

Верховная Рада отказалась отменить действие законов и актов, которые были приняты Союзом советских социалистических республик (СССР) и Украинской советской социалистической республикой (УССР) на территории Украины с 1 января 2020 года.

За принятие законопроекта №1075 за основу проголосовали 214 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Таким образом, Рада впервые не приняла законодательную инициативу представителей фракции "Слуги Народа". За законопроект от монобольшинства проголосовало 210 депутатов.

Документом предусматривалось, что законы и другие акты органов государственной власти и управления СССР и УССР, кроме Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года, Акта провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года, актов, касающихся Автономной Республики Крым, административно-территориального устройства и государственной границы, актов, которые касаются членства УССР в международных организациях, актов, которыми дано согласие на обязательность международных договоров, заключенных СССР или УССР, актов организационно-распорядительного характера и индивидуальных актов, не будут действовать на территории Украины.

Согласно законопроекту, до 30 сентября 2020 года временно должен был применяться Жилищный кодекс УССР и Кодекс Украины об административных правонарушениях, а также подзаконные нормативно-правовые акты, принятые к их выполнению.Также, временно, до принятия законов Украины, регулирующих соответствующие отношения на территории Украины должны были действовать такие принятые УССР законы, а также подзаконные нормативно-правовые акты, принятые к их выполнению: "О приоритетности социального развития села и агропромышленного комплекса в народном хозяйстве", "О правовом режиме территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы", "О защите прав потребителей", "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине", "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов", "О свободе совести и религиозных организациях", "О внешнеэкономической деятельности", "Об охране окружающей природной среды", "Об индексации денежных доходов населения".

Как сообщали Українські Новини, в четверг Рада отсрочила введение штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации до 20 ноября.