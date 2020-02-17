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17 лютого 2020, понеділок, 17:13 18
Кабмін 2020-02-17T19:01:00+02:00
Українські Новини
Милованов допускає в майбутньому концесію лікарень й університетів

Милованов допускає в майбутньому концесію лікарень й університетів

Елена Новикова
Кабмін, Лікарні, університети, Концесія, Тимофій Милованов
КНУ імені Тараса Шевченка. Фото: weloveua.com
КНУ імені Тараса Шевченка. Фото: weloveua.com

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов допускає в майбутньому концесію лікарень й університетів. Про це він повідомив під час брифінгу за підсумками презентації стратегії економічного зростання України, передають Українські Новини.

Під час презентації Милованов зазначив, що в даний момент актуальним є процес концесії.

"Зараз у нас є пакети і аеропортів, і портів, і вокзалів. В майбутньому, думаю, ми можемо говорити про лікарні, університети... Це залежить від конкретних умов, конкретного стратегічного завдання", - сказав Милованов.

За його словами, на даний момент почалося формування перших концесійних і повних обмінних пакетів, 530 підприємств уже передали у фонди та готують до приватизації.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів планує передати в концесію Центральний залізничний вокзал Києва ("Київ-Пасажирський") і ще 6 вокзалів на 20 років.

Також Володимир Зеленський 17 жовтня 2020 року підписав закон про концесію, який передбачає прозорість процедури вибору концесіонера.

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