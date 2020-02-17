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17 лютого 2020, понеділок, 16:36 12
Зовнішня політика 2020-02-17T20:00:04+02:00
Українські Новини
Рада закликає парламенти іноземних держав посилити санкції відносно Росії

Рада закликає парламенти іноземних держав посилити санкції відносно Росії

Кира Молчанова
Кримський міст, Санкції проти Росії, Верховна Рада, Санкції
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу

Поки президент Володимир Зеленський закликає міжнародних партнерів інвестувати в проекти по відновленню Донецької та Луганської областей, Верховна Рада просить парламентів іноземних держав та парламентські асамблеї міжнародних організацій посилити санкції відносно Росії до відновлення територіальної цілісності України і повного припинення збройної агресії.

Про це йдеться в проекті постанови №3068 від 14 лютого, передають Українські Новини.

Проектом постанови пропонується продовжувати невизнання анексії Автономної республіки Крим та Севастополя.

Також пропонується парламентам використовувати всі можливі політико-дипломатичні і санкційні механізми щодо Росії з метою негайного звільнення захоплених нею осіб під час збройної агресії.

Зокрема, всіх незаконно утримуваних громадян України в окупованому Криму, Севастополі, окремих районах Донецької, Луганської областей та Росії.

Рада також закликає парламенти вимагати від Росії припинення розширення агресивних дій в чорноморському регіоні і беззастережне виконання наказу Міжнародного Суду ООН 19 квітня 2017 року щодо порушення Росією положень Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Зокрема, скасувати заборону на дію Меджлісу кримськотатарського народу і забезпечити доступ до освіти українською мовою.

Також Рада закликає парламенти вимагати від Росії припинення депортації цивільного населення Криму, Севастополя і переміщення громадян Росії на окуповану територію, що призводить до зміни демографічного складу півострова.

Рада просить парламенти засудити незаконне спорудження Росією моста через Керченську протоку і переправлення осіб через державний кордон України.

Рада закликає парламенти відмовитися від усіх видів військового співробітництва з Росією.

Зокрема, від проведення будь-яких спільних військових навчань і передачі оборонних технологій.

Авторами проекту постанови є голова комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Олександр Мережко, його член Богдан Яременко (обидва "Слуга народу") і член комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях і Криму, національних меншин, міжнаціональних відносин Мустафа Джемілєв ("Євросолідарність").

Як повідомляли Українські Новини, у січні 2018 року Рада закликала парламентів іноземних держав використовувати усі можливі механізми впливу щодо Росії для негайного звільнення всіх заручників і політичних в'язнів.

До цього Україна запропонувала секторальне розведення військ на Донбасі.

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