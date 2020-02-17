Рада закликає парламенти іноземних держав посилити санкції відносно Росії

Поки президент Володимир Зеленський закликає міжнародних партнерів інвестувати в проекти по відновленню Донецької та Луганської областей, Верховна Рада просить парламентів іноземних держав та парламентські асамблеї міжнародних організацій посилити санкції відносно Росії до відновлення територіальної цілісності України і повного припинення збройної агресії.

Про це йдеться в проекті постанови №3068 від 14 лютого, передають Українські Новини.

Проектом постанови пропонується продовжувати невизнання анексії Автономної республіки Крим та Севастополя.

Також пропонується парламентам використовувати всі можливі політико-дипломатичні і санкційні механізми щодо Росії з метою негайного звільнення захоплених нею осіб під час збройної агресії.

Зокрема, всіх незаконно утримуваних громадян України в окупованому Криму, Севастополі, окремих районах Донецької, Луганської областей та Росії.

Рада також закликає парламенти вимагати від Росії припинення розширення агресивних дій в чорноморському регіоні і беззастережне виконання наказу Міжнародного Суду ООН 19 квітня 2017 року щодо порушення Росією положень Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Зокрема, скасувати заборону на дію Меджлісу кримськотатарського народу і забезпечити доступ до освіти українською мовою.

Також Рада закликає парламенти вимагати від Росії припинення депортації цивільного населення Криму, Севастополя і переміщення громадян Росії на окуповану територію, що призводить до зміни демографічного складу півострова.

Рада просить парламенти засудити незаконне спорудження Росією моста через Керченську протоку і переправлення осіб через державний кордон України.

Рада закликає парламенти відмовитися від усіх видів військового співробітництва з Росією.

Зокрема, від проведення будь-яких спільних військових навчань і передачі оборонних технологій.

Авторами проекту постанови є голова комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Олександр Мережко, його член Богдан Яременко (обидва "Слуга народу") і член комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях і Криму, національних меншин, міжнаціональних відносин Мустафа Джемілєв ("Євросолідарність").

Як повідомляли Українські Новини, у січні 2018 року Рада закликала парламентів іноземних держав використовувати усі можливі механізми впливу щодо Росії для негайного звільнення всіх заручників і політичних в'язнів.

До цього Україна запропонувала секторальне розведення військ на Донбасі.