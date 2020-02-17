У 2019 році пацієнти отримали 324 млн гривень компенсації за програмою "Доступні ліки", — Кабмін

У минулому році 632 тис. пацієнтів отримали 324 млн гривень відшкодування вартості ліків за програмою "Доступні ліки" (реімбурсації), список якої був розширений рік назад.

Про це йдеться у звіті Кабінету Міністрів за 2019 рік, передають Українські Новини.

Згідно йому, список ліків, які підлягають відшкодуванню для пацієнтів, був розширений на 78 позицій.

Також були визначені 212 опорних лікарень, які будуть надавати екстрену допомогу і відповідно будуть повністю укомплектованими і доступними для проїзду за 60 хвилин.

Наголошується, що Вінницька, Донецька, Одеська, Полтавська та Тернопільська області і Київ на 100% завершили тендери на закупівлю машин швидкої допомоги незабаром отримають 433 авто.

Нагадується, що в 2020 році фінансування програми реімбурсації встановлено на рівні 2,1 млрд гривень.

Крім того, на лікування інсульту та інфаркту, а також пологи і допомогу новонародженим виділили в цілому близько 4,13 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, є спосіб відрізнити справжні ліки від фейкових.

З 2019 року в Україні набув чинності закон №284-IX "Про внесення змін у статтю 321-1 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів".