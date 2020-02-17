підписатися на розсилку
24.29 24.64
26.24 26.74
˟
17 лютого 2020, понеділок, 16:21 7
Фінанси 2020-02-17T16:26:14+02:00
Українські Новини
У 2019 році пацієнти отримали 324 млн гривень компенсації за програмою "Доступні ліки", — Кабмін

У 2019 році пацієнти отримали 324 млн гривень компенсації за програмою "Доступні ліки", — Кабмін

Кира Молчанова
ліки, Лікарні, Кабмін, Доступні ліки
Хвороба. Біль. Таблетки. Ліки. Фото: pixabay
Хвороба. Біль. Таблетки. Ліки. Фото: pixabay

У минулому році 632 тис. пацієнтів отримали 324 млн гривень відшкодування вартості ліків за програмою "Доступні ліки" (реімбурсації), список якої був розширений рік назад.

Про це йдеться у звіті Кабінету Міністрів за 2019 рік, передають Українські Новини.

Згідно йому, список ліків, які підлягають відшкодуванню для пацієнтів, був розширений на 78 позицій.

Також були визначені 212 опорних лікарень, які будуть надавати екстрену допомогу і відповідно будуть повністю укомплектованими і доступними для проїзду за 60 хвилин.

Наголошується, що Вінницька, Донецька, Одеська, Полтавська та Тернопільська області і Київ на 100% завершили тендери на закупівлю машин швидкої допомоги незабаром отримають 433 авто.

Нагадується, що в 2020 році фінансування програми реімбурсації встановлено на рівні 2,1 млрд гривень.

Крім того, на лікування інсульту та інфаркту, а також пологи і допомогу новонародженим виділили в цілому близько 4,13 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, є спосіб відрізнити справжні ліки від фейкових.

З 2019 року в Україні набув чинності закон №284-IX "Про внесення змін у статтю 321-1 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів".

Більше новин про: ліки Лікарні Кабмін Доступні ліки

Останні дані про коронавірус: число заражень перевищило 70 тис
Сильні пориви вітру: у столиці оголосили штормове попередження
Новини
СБУ блокувала мережа "ботоферм", яка підтримувалась російськими онлайн-сервісами 16:49
У 2019 році пацієнти отримали 324 млн гривень компенсації за програмою "Доступні ліки", — Кабмін 16:21
МОЗ засекретив два місця, які обрав для утримання евакуйованих з Китаю 16:20
Україна евакуює з китайського Уханя до 25 іноземців 16:01
В Україні більше неможливо зареєструвати небезпечне ГБО, – експерт 15:39 Відео
більше новин
АТ "Фармак" - єдиний законний правовласник позначення "Корвалол Corvalolum", - висновки газети "Юридична практика" 11:11
Європейська Бізнес Асоціація закликала Президента ветувати "маржу Холодова" 10:01
Керівник Чорноморської митниці Щуцький назвав маніпуляцією звинувачення у корупції 11:37
При продажу земельних паїв їхні власники втратять субсидію - депутат Кулініч 14:35
Від підвищення Кріклієм ставок за аеронавігаційне обслуговування в зоні аеропорту "Бориспіль" постраждає і галузь, і пасажири, - авіаперевізники 12:17
більше новин
Столична команда "Батьківщини" за проведення референдуму про продаж сільгоспземлі 12:16
Сильні пориви вітру: у столиці оголосили штормове попередження 08:43
У "Слуги народу" визначилися з ідеологією 17:12
У Росії заявили, що українські рибалки визнали факт браконьєрства 13:04
У Канаді обговорять умови ЗВТ з Україною 10:13
більше новин
Нацбанк підвищив курс гривні: скільки коштує валюта на початку тижня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok