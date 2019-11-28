Закон об уголовной ответственности за фальсификацию лекарств вступил в силу: за что светит пожизненное

Сегодня, 28 ноября 2019 года, вступил в силу закон №284-IX "О внесении изменений в статью 321-1 Уголовного кодекса Украины об усилении ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств", который Владимир Зеленский подписал 25 ноября.

Согласно норме закона, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом путем злоупотребления служебным положением, медицинским или фармацевтическим работником, или с помощью крупномасштабного распространения, в частности информационных систем, в том числе Интернета, или в крупных размерах, или если они повлекли длительное расстройство здоровья человека, а также производство фальсифицированных лекарственных средств - наказываются лишением свободы на срок от 8 до 10 лет с конфискацией имущества.

Если действия, связанные с фальсификацией лекарств, повлекли смерть человека или иные тяжкие последствия, или совершены в особо крупных размерах, то лица наказываются пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что цены на лекарства не стоят на месте и с каждым месяцем стремительно растут. На сегодняшний день можно получить бесплатно 254 вида лекарств по программе "Доступные лекарства".