НБУ трохи знизив курс гривні на 18 лютого

Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 18 лютого, на 0,83 коп. до 24,4492 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 17 лютого, на 5,76 коп. до 24,4409 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок, 17 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 14 лютого, не змінився і становить 3,48 гривень за 10 рублів.

Також у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 14 лютого на 1,93 коп. до 24,5725 UAH/USD, курс купівлі – на 1,66% до 24,3106 UAH/USD.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 17 лютого, на 3,25 коп. до 24,4470 UAH/USD.