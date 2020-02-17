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17 лютого 2020, понеділок, 11:21 22
Судова влада 2020-02-17T13:45:04+02:00
Українські Новини
"Київпастранс" підозрюють у крадіжці понад 200 млн гривень

"Київпастранс" підозрюють у крадіжці понад 200 млн гривень

Елизавета Кесельман
Київпастранс, Розслідування, Наші гроші, Prozzoro

Прокуратой розслідується справа про крадіжку державних коштів в особливо великих розмірах КП "Київпастранс", яке в 2017-2018 роках придбало товари і послуги в фіктивних фірм ТОВ "Мегабуд Альянс", ТОВ "Лад-Екостандарт", ТОВ "Делонс", ТОВ " Торгова Компанія Техатон МАЗ ". Про це йдеться в постанові Печерського райсуду Києва від 3 лютого, передають "Наші гроші".

Згідно з даними "Prozzoro", в 2018 "Мегабуд Альянс" отримав від комунальників 57460000 грн. Зокрема, за ремонт станцій ліній швидкісного трамвая, автобусного парку №5 по вул. Туполєва, 21.

"Лад-Екостандарт" отримав від КП "Київпастранс" 16,60 млн грн. Фірма ремонтувала автобусні парки.

В 2018 в "Делонс" комунальники замовляли ремонт і технічне обслуговування дорожньої інфраструктури станцій Борщагівської лінії швидкісного трамваю та закріплених за станціями територій. Ця фірма отримала 12860000 грн.

В 2017-2018 роках "Київпастранс" замовив ТОВ "Торгова Компанія Техатон МАЗ" деталей і запчастин для автобусного парку і трамваїв на загальну суму 115,20 млн грн.

Всього чотири фірми отримали 202 120 000 грн.

За даними "Наших Грошей", "Торгову Компанію Техатон МАЗ" пов'язують з екс-директором "Київпастранс" Сергій Майзель, який також очолював Департамент транспортної інфраструктури КМДА. Ця компанія разом з "Київпастранс" фігурує ще в одній кримінальній справі.

З серпня 2016 року Майзеля змінив на посту глави "Київпастранс" Дмитро Левченко.

Як повідомляли Українські Новини, раніше "Київпастранс" заявив про плани закінчити рік із збитками, незважаючи на дотації міста в 3 млрд гривень.

Крім того, Столична ГФС звинуватила керівництво КП "Київпастранс" у розтраті 28 млн гривень.

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