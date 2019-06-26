"Киевпастранс" планирует закончить год с убытками, несмотря на дотации города в 3 млрд гривен

КП "Киевпастранс" планирует завершить 2019 год с чистым убытком в 165,8 млн гривен. Как и в прошлые годы, предприятие намерено жить за счет дотаций из бюджета Киева, которые в этому году составят около 3 млрд гривен. Несмотря на потерю некоторых высокодоходных маршрутов, на перевозках предприятие планирует заработать почти 1,2 млрд гривен и еще почти 800 млн гривен получить из столичной казны в качестве компенсации за льготников. Также КП планирует изрядно потратиться: ожидается закупка 30 трамваев, 55 троллейбусов и 6 автобусов, сообщает "КиевВласть".

Совокупный доход предприятия по итогам года ожидается в размере 3,62 млрд гривен, из которых большая часть ожидается в виде ассигнований из бюджета Киева. По итогам 2018 года общие доходы предприятия составили 3,3 млрд гривен, 2017 года – 2,58 млрд гривен.

На перевозке пассажиров предприятие в 2019 году планирует заработать 1,98 млрд гривен. Из них 1,19 млрд гривен – это деньги, которые КП "Киевпастранс" планирует получить от оплаты проезда пассажирами, а еще 791 млн гривен – должен будет выплатить столичный бюджет в качестве компенсации за перевозку льготных категорий населения.

Другие операционные доходы КП "Киевпастранс" в 2019 году ожидаются на уровне 1,06 млрд гривен. Из этой суммы 953 млн гривен ожидаются из столичного бюджета: 852,5 млн гривен – на регулирование цен на услуги городского транспорта (возмещение разницы в тарифе); 40,7 млн гривен – на погашение процентов по кредиту ЕБРР; 57,8 млн гривен – на реализацию проекта "Городская электричка".

Также 13,7 млн гривен в "Киевпастрансе" рассчитывают получить от аренды, а 1 млн гривен – от рекламы (это остаточные платежи по договорам КП, заключенным до 2016 года, ведь, согласно пояснительной записке, с 01.03.2016 года КП "Киевреклама" не перечисляет "Киевпастрансу" деньги за рекламу на транспорте).

Кроме компенсации за льготников и возмещения разницы в тарифе, предприятие рассчитывает получить из бюджета Киева 311,7 млн гривен – на погашение кредитов (в том числе упомянутое выше погашение процентов по кредиту ЕБРР); 47,5 млн гривен – на проведение ремонтов; 248,9 млн гривен – на выплату НДС по проекту с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ); 52 млн гривен – на закупку автобусов и 148 млн гривен – на закупку троллейбусов. Еще 493,8 млн гривен ожидается из бюджета Киева по статье "реализация мероприятий относительно инвестиционного развития территории".

Всего в 2019 году КП "Киевпастранс" планирует получить бюджетных ассигнований в размере 3,046 млрд гривен (из них 1,3 млрд гривен идут по статье "капитальные инвестиции" и не относятся к доходам).

Тратить в КП "Киевпастранс" в 2019 году планируют традиционно больше, чем зарабатывают. Общие расходы предприятия по итогам года ожидаются в размере 3,79 млрд гривен. Львиная доля придется на оплату труда – 1,34 млрд гривен (численность сотрудников – 8400 человек); оплату электроэнергии – 309,2 млн гривен; закупку горюче-смазочных материалов – 350,5 млн гривен; ремонт подвижного состава – 317,6 млн гривен; обязательные социальные отчисления – 294,8 млн гривен; амортизацию – 712,3 млн гривен и пр.

Также в 2019 году КП планирует приобрести 30 трамваев, 55 троллейбусов и 6 автобусов (речь идет о 60 млн евро, которые в КГГА планируют привлечь от ЕБРР, - ред.).

Итого, завершить год КП "Киевпастранс" планирует с чистым убытком в 165,8 млн гривен. Прошлый год это КП закончило с убытком 145,7 млн гривен, а 2017 год завершился с прибылью в 155 млн гривен, из которой в бюджет Киева ничего не было перечислено.

Согласно пояснительной записке к финплану, всего в 2019 году пассажиропоток КП "Киевпастранс" ожидается на уровне 397,7 млн пассажиров (что на 4,2% больше плана прошлого года и на 2,2% больше, чем фактический прошлогодний показатель), из которых "платных" – 179,9 млн пассажиров, льготных – 217,7 млн пассажиров.

Отмечается, что КП "Киевпастранс" не смог выиграть ряд конкурсов по высокодоходным маршрутам (из-за износа подвижного состава), в том числе, и по "маршруткам", вследствие чего по этим показателям снизятся пассажиропоток и доходность.

Также в КП "Киевпастранс" рассчитывают, что после введения автоматизированной системы учета оплаты проезда (АСУОП) , которую планируют внедрить до 31 октября 2019 года, будет обеспечен более достоверный учет количества перевезенных пассажиров-льготников и увеличится сумма компенсации из бюджета за их перевозку.

Согласно финплану КП, повышение стоимости проезда в коммунальном транспорте в 2019 году не планируется.

Также в планах "Киевпастранса" на текущий год: ремонт 4,9 км трамвайных путей и 60 км контактной линии, средний ремонт 127 трамвайных вагонов, 213 троллейбусов, капремонт 5 трамваев, восстановление 84 кузовов автобусов. В то же время, в связи с реконструкцией фуникулера, его вагоны ремонтировать не планируют.

В пояснительной записке сказано, что по состоянию на 1 января 2019 года сеть наземного транспорта КП "Киевпастранс" насчитывала 176 маршрутов, из которых 48 – троллейбусных, 21 – трамвайный и 107 – автобусных (из них 75 – в обычном режиме, 6 – пригородных, 1 – международный и 25 – таксомоторных). Планируется, что в 2019 году ежедневно на маршруты будет выходить 1199 единиц подвижного состава, в том числе – 490 автобусов (из которых в обычном режиме 360 единиц), 408 троллейбусов и 301 трамвай.

Как сообщали Українські Новини, на Подоле реконструируют трамвайную линию и подземный переход. Также "Киевпастранс" планировал купить 80 низкопольных троллейбусов на 779 млн гривен.

Кроме того, "Киевпастранс" объявил тендер на закупку 25 низкопольных автобусов.