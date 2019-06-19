Столичная ГФС обвиняет руководство КП "Киевпастранс" в растрате 28 млн гривен

Следователи фискальной службы расследуют уголовное дело в отношении должностных лиц КП "Киевпастранс". Фискалы предполагают, что руководство предприятия могло растратить почти 28 млн гривен в пользу ООО "Торговая компания Техатон МАЗ". Данное ООО по бумагам поставляло запчасти для КП "Киевпастранс", но в ходе расследования было установлено, что фирма имеет признаки фиктивности и оказывать такие услуги не могла. В отношении одного из директоров "Торговая компания Техатон МАЗ" уже составлен обвинительный акт: фискалы выяснили, что он регистрировал предприятие за деньги и к его деятельности отношения не имеет.

Как стало известно KV, определением от 23 мая 2019 года Подольский районный суд разрешил следователю следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в городе Киеве временный доступ к документам, которые находятся во владении КП "Киевпастранс" (*) (дело №758/6593/19).

Как указано в материалах дела, 28 марта 2019 года следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в городе Киеве в ЕРДР были внесены сведения об открытии уголовного производства №42019100000000222 по признакам преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины:

ч.5 ст. 191 УК Украины – присвоение или растрата чужого имущества, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой лиц;

ч.1 ст. 205 УК Украины – фиктивное предпринимательство, т.е. создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществление видов деятельности, относительно которых есть запрет.

Правоохранители установили, что должностные лица КП "Киевпастранс" в 2018 году осуществили растрату денежных средств, которые им были вверены, путем заключения фиктивных договоров с ООО "Торговая компания Техатон МАЗ" (**) на приобретении механических запасных частей. Это повлекло причинение ущерба в особо крупных размерах на сумму в 27,94 млн гривен.

Отметим, в материалах дела не указано, о каких именно договорах идет речь. По информации базы данных Clarity-Project, за период с сентября 2017 года по февраль 2018 года КП "Киевпастранс" и ООО "Торговая компания Техатон МАЗ" заключили 37 договоров на сумму порядка 112 млн гривен. В том числе, в 2018 году было подписано 12 контрактов на сумму около 38 млн гривен.

В ходе досудебного расследования в качестве свидетеля был допрошен руководитель ООО "Торговая компания Техатон МАЗ". Он сообщил, что зарегистрировал данную фирму за денежное вознаграждение и к ее деятельности не имеет никакого отношения.

В материалах дела указано, что 25 апреля 2019 года в рамках данного уголовного производства этому человеку было предъявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного, ч.2 ст. 205-1 УК Украины – внесение в документы, которые в соответствии с законом подаются для проведения государственной регистрации юридического лица или физического лица-предпринимателя, заведомо ложных сведений, а также умышленное представление для проведения такой регистрации документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием своего служебного положения. 26 апреля в суд был направлен обвинительный акт в отношении данного лица.

Кроме того, в ходе расследования было установлено, что на указанном предприятии работает всего один человек, а какие-либо средства производства или оказания услуг отсутствуют. Также, ООО "Торговая компания Техатон МАЗ" отсутствует по адресу своей регистрации.

8 апреля 2019 года правоохранители направили КП "Киевпастранс" требование о предоставлении документов по взаимоотношениям между КП и указанной выше фирмой за 2018 год. Письмом от 15 апреля 2019 года КП "Киевпастранс" сообщило, что данное требование оно выполнять не будет и документы не предоставит. При этом руководство КП "Киевпастранс" ссылалось, в частности, на ст. 159 УПК Украины, согласно которой временный доступ к документам осуществляется на основании постановления следственного судьи.

По этой причине следователям фискальной службы пришлось обращаться в суд с ходатайством о предоставлении доступа к документам, которое в итоге было удовлетворено.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol, ООО "Торговая компания Техатон МАЗ" было зарегистрировано в июле 2017 года. Руководителем фирмы указан некто Кайумба Ноласкес Манде. Учредителем компании значится оффшорная фирма "Комфорд Лимитед" из Сейшельских островов. Размер уставного капитала – 200 тыс. гривен. ООО "Торговая компания Техатон МАЗ" до 22 апреля 2019 года имела киевскую "прописку", а сейчас зарегистрирована в Днепре. Компания имеет налоговый долг в сумме 265,7 тыс. гривен.

Отметим, Кайумба Ноласкес Манде указан руководителем еще более чем пяти десятков фирм по всей Украине. Но, по всей видимости, в рамках указанного выше уголовного дела правоохранители допрашивали кого-то из предшественников, поскольку первые следственные действия проводились еще до его назначения – до 22 апреля 2019 года. И именно в отношении кого-то из "папередников" был составлен обвинительный акт.

Отметим, некоторые СМИ связывали ООО "Торговая компания Техатон МАЗ" с окружением экс-директора КП "Киевпастранс", депутата Киевсовета Сергея Майзеля (фракция "Солидарность").

Напомним, КП "Киевпастранс" – одно из коммунальных предприятий Киева, которое постоянно находится на слуху, так как живет на дотациях из городского бюджета (даже после поднятия цены на проезд до 8 грн за поездку) и при этом очень "неаккуратно" тратит эти деньги.

Например, в 2018 году Нацполиция начала расследовать факт закупки КП "Киевпастранс" услуг по капитальному ремонту общежития по адресу ул. Серповая, 9-А за 17 млн бюджетных гривен. Сама фирма-подрядчик – ООО "Строительная компания "Дельта-Буд" – по адресу, указанному в регистрационных документах, не находится и не имеет мощностей для проведения соответствующих работ. Кроме того, это ООО привлекло ряд организаций, которые поставляли ему строительные материалы и услуги только на бумаге. Также правоохранители выяснили, что "Строительная компания "Дельта-Буд" уже косвенно фигурировала в другом уголовном деле, а экс-руководство этой компании связано с одним из высокопоставленных сотрудников "Киевпастранса" – Юрием Курбалем.

При этом в достижении каких-либо особых успехов КП "Киевпастранс" замечено не было. Так, по итогам прошлогодней работы КП "Киевпастранс" в рамках выполнения Программы экономического и социального развития Киева на 2018-2020 годы освоило на нужды киевлян всего 38 млн гривен из предусмотренных 184,8 млн гривен. Кроме того, руководство этого КП провалило реализацию шести задач, поставленных важным программным документом. В частности, в прошлом году закупили недостаточное количество низкопольных автобусов и троллейбусов, а также превысили средний уровень износа автобусов и контактной сети. Свои недочеты в КП объясняли недостаточным финансированием.

КП "Киевпастранс" с 30 августа 2016 года возглавляет Дмитрий Левченко (на фото). Его предшественником с 13 августа 2014 по 12 апреля 2016 года был Сергей Майзель, который в дальнейшем, с 25 апреля 2016 по 25 апреля 2017 года, руководил Департаментом транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА). На данный момент указанным Департаментом временно руководит Иван Шпилевой. Курирует это направление замглавы КГГА Дмитрий Давтян.

* КП "Київпастранс" (код ЄДРПОУ: 31725604)

** "Торгова компанія Техатон МАЗ" (код ЄДРПОУ: 41480535)