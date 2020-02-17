На початку тижня долар почав дорожчати

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 14 лютого на 1,93 коп. до 24,5725 UAH/USD, курс купівлі – на 1,66% до 24,3106 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 0,15 коп. до 26,3047 UAH/EUR, курс продажу знизився на 0,86% до 26,7203 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Евро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,3106 24,5725 26,3047 26,7203 3,48 3,94 Максимальний 24,4000 25,0000 26,5000 27,2000 3,80 5,00 Мінімальний 24,0000 24,4400 26,0000 26,5500 2,50 3,80

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 17 лютого, на 3,25 коп. до 24,4470 UAH/USD.

Тим часом другий тиждень поспіль долар в обмінниках дешевшає. З 7 по 14 лютого курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 11,31 коп. до 24,5532 UAH/USD.