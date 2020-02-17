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17 лютого 2020, понеділок, 06:00 34
Економіка 2020-02-17T09:30:02+02:00
Українські Новини
Нацбанк підвищив курс гривні: скільки коштує валюта на початку тижня

Нацбанк підвищив курс гривні: скільки коштує валюта на початку тижня

Валерия Драгомирова
НБУ, курс гривні, курс гривні до долара, курс долара, Курс валют
Курс долара. Фото: pixabay
Курс долара. Фото: pixabay

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 лютого, на 3,25 коп. до 24,4470 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14-16 лютого, на 1,71 коп. до 24,4795 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 31,7982
1 долар США 24,4470
1 швейцарський франк 24,9091
10 ієн 2,2253
10 російських рублів 3,8468
1 євро 26,4944

 

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 13 лютого на 8,35 коп. до 24,5591 UAH/USD.

Середній курс купівлі євро знизився на 13,99% до 26,3084 UAH/EUR, курс продажу знизився на 17,75 коп. до 26,7238 UAH/EUR.

Тим часом другий тиждень поспіль долар в обмінниках дешевшає. З 7 по 14 лютого курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 11,31 коп. до 24,5532 UAH/USD.

Середній курс купівлі євро знизився на 36,62 коп. до 26,3032 UAH/EUR, курс продажу знизився на 45,15 коп. до 26,7289 UAH/EUR.

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