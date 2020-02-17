Нацбанк підвищив курс гривні: скільки коштує валюта на початку тижня

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 лютого, на 3,25 коп. до 24,4470 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14-16 лютого, на 1,71 коп. до 24,4795 UAH/USD.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 31,7982 1 долар США 24,4470 1 швейцарський франк 24,9091 10 ієн 2,2253 10 російських рублів 3,8468 1 євро 26,4944

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 13 лютого на 8,35 коп. до 24,5591 UAH/USD.



Середній курс купівлі євро знизився на 13,99% до 26,3084 UAH/EUR, курс продажу знизився на 17,75 коп. до 26,7238 UAH/EUR.



Тим часом другий тиждень поспіль долар в обмінниках дешевшає. З 7 по 14 лютого курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 11,31 коп. до 24,5532 UAH/USD.



Середній курс купівлі євро знизився на 36,62 коп. до 26,3032 UAH/EUR, курс продажу знизився на 45,15 коп. до 26,7289 UAH/EUR.