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16 лютого 2020, неділя, 16:47 4
Зовнішня політика 2020-02-16T17:26:22+02:00
Українські Новини
Данілов приїхав до Ірану для обговорення проблемних питань розслідування катастрофи літака МАУ

Данілов приїхав до Ірану для обговорення проблемних питань розслідування катастрофи літака МАУ

Валерия Драгомирова
Іран, Олексій Данілов, вшанування пам'яті, Крах МАУ
Олексій Данилов вшанував пам'ять українців. Фото: РНБО
Олексій Данилов вшанував пам'ять українців. Фото: РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в Ірані вшанував пам'ять українців, загиблих 8 січня в авіакатастрофі літака Boeing-737-800 української компанії "Міжнародні авіалінії України". Про це йдеться в повідомленні РНБО, передають Українські Новини.

Данілов разом з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ісламській Республіці Іран Сергієм Бурдиляком поклали квіти на місці трагедії українського літака.

Також у пам'ять про загиблих було поставлено 11 свічок в Ванкському Соборі Святого Всеспасителя (храм Вірменської Апостольської церкви).

Секретар РНБО України Олексій Данілов 15-17 лютого перебуває з робочим візитом в Ісламській Республіці Іран на запрошення секретаря Вищої ради національної безпеки Ісламської Республіки Іран Алі Шамхані для обговорення проблемних питань розслідування катастрофи українського літака.


Як повідомляли Українські Новини, Іран підтвердив готовність до співпраці з Україною в розслідуванні катастрофи літака МАУ.

Раніше повідомлялося, що Іран не має наміру ділитися з Україною матеріалами розслідування краху літака МАУ після витоку запису розмови диспетчера з пілотом літака іранської компанії Aseman Airlines, який бачив пуск ракети і вибух.

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