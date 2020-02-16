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16 лютого 2020, неділя, 15:47 19
Суспільство 2020-02-16T17:00:02+02:00
Українські Новини
У Криму заарештували українських рибалок, захоплених Росією

У Криму заарештували українських рибалок, захоплених Росією

Ольга Фандорина
браконьєрство, Росія
Риба. Фото: agrobk.ru
Риба. Фото: agrobk.ru

У Керчі заарештували чотирьох українських моряків, затриманих російськими прикордонниками в Азовському морі. Про це повідомляє РІА Новини з посиланням на прес-службу прикордонного управління ФСБ Росії.

Керченський міський суд заарештував на 10 діб чотирьох громадян України, затриманих кримськими прикордонниками в Азовському морі.

Причина затримання - незаконний вилов риби. В ході огляду плавзасоби прикордонники виявили близько 300 примірників камбали-калкан, а також незаконне знаряддя лову – ставную мережу. При цьому у затриманих відсутні суднові, реєстраційні документи, в тому числі на право на вилов водних біоресурсів.

Передбачувані затримані - це українські рибалки Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи і Максим Терехов. Усі вони жителі села Райновка Приморського району Запорізької області.

Як повідомляли Українські Новини, у Росії заявили, що українські рибалки визнали факт браконьєрства.

В Азовському морі захопили рибалок: поліція відкрила справу.

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