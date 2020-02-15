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15 лютого 2020, субота, 20:46 7
Зовнішня політика 2020-02-15T20:46:02+02:00
Українські Новини
Готується повернення 200 ув'язнених українців, - Зеленський

Готується повернення 200 ув'язнених українців, - Зеленський

Валерия Драгомирова
Росія-Україна, Володимир Зеленський, ув'язнені, Повернення ув'язнених
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Українська влада веде переговори про повернення 200 ув'язнених Росією українців.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Українського ланчу в Мюнхені, повідомляє "Європейська правда".

"Ми зараз говоримо про повернення 200 українців", - сказав він.

За словами президента, після "нормандського" саміту в Парижі кількість жертв серед українців спочатку знизилася, проте пізніше вона знову зросла в січні.

"Було дуже боляче. І що ти робиш, ти починаєш продовжувати діалог, я не думав про дипломатію, ми просто дзвонимо всім колегам, усім представникам, лідерам нормандської четвірки, проговорюємо, давайте заспокоїмося. Ми домовилися про два великі треки обміну. Практично домовилися, і дійсно зараз говоримо про повернення 200 українців", - сказав він.

"Це великий трек і не тому, що це ми повертаємо когось домому, їх чекають просто їхні сім'ї". - додав президент.

Як повідомляли Українські Новини, Україна запропонувала секторальне розведення військ на Донбасі.


Раніше Зеленський зустрівся з главою МВФ на Мюнхенській конференції з безпеки.

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Готується повернення 200 ув'язнених українців, - Зеленський
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