Готується повернення 200 ув'язнених українців, - Зеленський

Українська влада веде переговори про повернення 200 ув'язнених Росією українців.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Українського ланчу в Мюнхені, повідомляє "Європейська правда".

"Ми зараз говоримо про повернення 200 українців", - сказав він.

За словами президента, після "нормандського" саміту в Парижі кількість жертв серед українців спочатку знизилася, проте пізніше вона знову зросла в січні.

"Було дуже боляче. І що ти робиш, ти починаєш продовжувати діалог, я не думав про дипломатію, ми просто дзвонимо всім колегам, усім представникам, лідерам нормандської четвірки, проговорюємо, давайте заспокоїмося. Ми домовилися про два великі треки обміну. Практично домовилися, і дійсно зараз говоримо про повернення 200 українців", - сказав він.

"Це великий трек і не тому, що це ми повертаємо когось домому, їх чекають просто їхні сім'ї". - додав президент.

Як повідомляли Українські Новини, Україна запропонувала секторальне розведення військ на Донбасі.



Раніше Зеленський зустрівся з главою МВФ на Мюнхенській конференції з безпеки.