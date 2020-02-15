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15 лютого 2020, субота, 18:55 7
Судова влада 2020-02-15T21:00:02+02:00
Українські Новини
В Азовському морі захопили українських рибалок: поліція відкрила справу

В Азовському морі захопили українських рибалок: поліція відкрила справу

Таня Войтюк
Захоплення українських кораблів, Азовське море, Судно
Азовське море. Скріншот Youtube/Saq Ss
Азовське море. Скріншот Youtube/Saq Ss

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного захоплення "співробітниками прикордонного управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії" українського судна з 4 українцями на борту.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Прокуратури в Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 15 лютого 2020 року, під процесуальним керівництвом прокуратури автономії ГУНП в АР Крим і Севастополі розпочато кримінальне провадження за статтями 146 та 278 Кримінального кодексу України за фактом незаконного захоплення "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії" українського судна з 4 людьми на борту", - йдеться в ньому.

Також зазначається, що слідством встановлено, що окупаційні "правоохоронці" в західній частині Азовського моря затримали маломірне судно з 4 рибалками на борту та разом з судном їх відвезли в порт окупованій Керчі.

За даними ЗМІ, капітан судна не виконав вимогу прикордонного наряду про зупинку зробив спробу втекти, а в ході огляду корабля було виявлено понад 290 примірників камбали-калкан, а також незаконне знаряддя лову - ставную мережу, при цьому суднові, реєстраційні документи, в тому числі на право добування (вилов) водних біологічних ресурсів, у затриманих відсутні.

Як повідомляли Українські Новини, 25 листопада 2018 року російські військові захопили 2 українських катери буксир ВМС біля Керченської протоки.

Раніше командувач Військово-морських сил Ігор Воронченко заявив, що росіяни угробили кораблі ВМС познімали плафони, розетки та унітази.

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