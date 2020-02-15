підписатися на розсилку
24.29 24.64
26.24 26.74
˟
15 лютого 2020, субота, 15:49 12
Верховна Рада і партії 2020-02-15T15:59:53+02:00
Українські Новини
"Слуга народу" ввела членські внески

"Слуга народу" ввела членські внески

Таня Войтюк
Слуга народу, партія, З'їзд партії, Олександр Корнієнко
Слуга народу. Фото: Facebook/Слуга народу
Слуга народу. Фото: Facebook/Слуга народу

Політична партія "Слуга народу" змінами до статуту партії ввела членські внески.

Відповідне рішення прийнято в рамках третього етапу позачергового з'їзду партії в суботу, передають Українські Новини.

"Ми вводимо членські внески. Дрібниця, але у нас в статуті цього не було", - сказав лідер партії, перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко.

За його словами, також вводиться єдиний електронний реєстр членства в партії, а також багаторівневий контроль за вступом громадян в члени партії за допомогою реєстрів відкритих даних.

Крім цього, створюється секретаріат партії, який буде займатися інформаційно-аналітичної, методичної, організаційно-управлінською діяльністю і веденням обліку, і посилюються права контрольно-ревізійної комісії партії.

За словами Корнієнка, загалом зміни в статут досягають 7 сторінок.

Крім того перед з'їздом в суботу був відкритий освітніх хаб партії в конгрессно-виставковому центрі "Парковий"в Києві.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" буде брати участь у місцевих виборах 25 жовтня.

Також партія затвердила вищу раду партії з 8 чоловік.

Більше новин про: Слуга народу партія З'їзд партії Олександр Корнієнко

Зеленський зустрівся з главою МВФ
Вакарчук задекларував багатомільйонні гонорари за виступи
Новини
У "Слуги народу" визначилися з ідеологією 17:12
Аеропорт "Одеса" переведе всі рейси в новий термінал з 16 лютого 16:45
На зустрічі з генсеком НАТО Зеленський підняв питання нового статусу для України 16:18
"Слуга народу" ввела членські внески 15:49
Зеленський готовий прийняти Трампа в Україні швидше, ніж той його в США 15:26
більше новин
Нацкорпус заявив про готовність звинуватити Зеленського в державній зраді 15:00
Аеропорт "Одеса" переведе всі рейси в новий термінал з 16 лютого 16:45
Українці з Китаю в середу повернуться додому, – міністр охорони здоров’я Скалецька 09:31
Газове обладнання для авто має бути під контролем, – блогери 18:43
"Мафія крові" розпочала війну з Радуцьким через законопроєкт №2429, - політолог Голобуцький 12:35
більше новин
Візит Зеленського в Оман. Скріншот програми
Брехня від початку до кінця: Єрмак відреагував на розслідування "Схем" 08:48
У січні платіжка збільшилася, але в лютому у людей платіжка знову зменшиться, - Гончарук 22:54
Україна експортувала в ЄС товарів і послуг на $25 млрд в 2019 12:45
Українців попередили про високу сніголавинну небезпеку 10:10
"Слуга народу" затвердила вищу раду партії з 8 осіб 13:30
більше новин
Кількість загиблих від коронавірусу в Китаї перевищила 1,5 тис. осіб
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok