"Слуга народу" ввела членські внески

Політична партія "Слуга народу" змінами до статуту партії ввела членські внески.

Відповідне рішення прийнято в рамках третього етапу позачергового з'їзду партії в суботу, передають Українські Новини.

"Ми вводимо членські внески. Дрібниця, але у нас в статуті цього не було", - сказав лідер партії, перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко.

За його словами, також вводиться єдиний електронний реєстр членства в партії, а також багаторівневий контроль за вступом громадян в члени партії за допомогою реєстрів відкритих даних.

Крім цього, створюється секретаріат партії, який буде займатися інформаційно-аналітичної, методичної, організаційно-управлінською діяльністю і веденням обліку, і посилюються права контрольно-ревізійної комісії партії.

За словами Корнієнка, загалом зміни в статут досягають 7 сторінок.

Крім того перед з'їздом в суботу був відкритий освітніх хаб партії в конгрессно-виставковому центрі "Парковий"в Києві.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" буде брати участь у місцевих виборах 25 жовтня.

Також партія затвердила вищу раду партії з 8 чоловік.