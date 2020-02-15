Росія не виконала домовленості "нормандського формату", — Пристайко

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко зазначає невиконання Росією домовленостей, досягнутих в результати зустрічі лідерів країн "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина, Франція).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ, передають Українські Новини.

"Домовленості про припинення вогню, допуск Червоного хреста на окуповані території, забезпечення цілодобового моніторингу місією ОБСЄ залишаються невиконаними російською стороною", - зазначив Пристайко в ході зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом в рамках Мюнхенської конференції з безпеки.

Згідно з повідомленням, у центрі уваги зустрічі міністрів було незадовільний стан виконання домовленостей, досягнутих лідерами "нормандської четвірки" під час Паризького саміту.

Пристайко зазначив, що реального прогресу вдалося досягти лише в частині одночасного звільнення утримуваних осіб.

Крім цього, сторони обговорили необхідні кроки з підготовки наступної зустрічі на вищому рівні в нормандської форматі, про яку було домовлено в Парижі.

А також міністри обговорили питання двостороннього співробітництва України та Німеччини.

Як повідомляли Українські Новини, з сайту Мюнхенської конференції зник план "завершення війни в Україні".

Тим часом глави МЗС не будуть зустрічатися в "нормандському форматі" на конференції в Мюнхені.