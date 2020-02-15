В Офісі Президента порадили українцям "не відкривати вікна" для економії

Заступник голови Офісу Президента Юлія Ковалів заявила, що українцям важливо дбати про енергозбереження і порадила не відкривати вікна. Про це вона заявила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Так, Ковалів розповіла про те, як уряд знизив суми в платіжках українців, при цьому не змінюючи розмір субсидії.

"Мій дідусь, йому 81 рік, 55 він пропрацював лікарем у лікарні маленького містечка. Він — той, кому ця платіжка важлива, тому що у нього пенсія близько 3 тисяч гривень. Він отримав платіжку за грудень, вона стала менше на 220 гривень, отримав за січень — вона теж стала менше в такому районі. Що важливо? При цьому розмір субсидії таким людям не змінився. Розмір цієї субсидії на цю знижку не перераховується", — запевнила вона.

Також Ковалів зазначила, що, якими б не були тарифи і які б кроки не робив уряд щодо врегулювання вартості комунальних послуг, важливо, щоб українці дбали про енергозбереження.

"Що важливо ще: ми довго говоримо говоримо про тарифи, собівартість... І я згодна з мером Миколаєва, він каже: ми встановили індивідуальні теплові пункти. Ось стало тепло, температура в грудні +5 °С — значить не треба відкривати вікна. У нас не може бути 27-30 °С в квартирі і за це ми платимо", — підкреслила Ковалів.

Також вона порекомендувала українцям встановлювати газові лічильники.

"Треба встановлювати лічильники, щоб кожен з нас розумів, за що конкретно він платить", — додала вона.

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Як повідомляли Українські Новини, Кабмін хоче об'єднати платіжки за газ та його транспортування в одну.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про зниження цін в платіжках за комунальні послуги до 30%.