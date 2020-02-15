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15 лютого 2020, субота, 13:55 19
Суспільство 2020-02-15T15:30:01+02:00
Українські Новини
В Офісі Президента порадили українцям "не відкривати вікна" для економії

В Офісі Президента порадили українцям "не відкривати вікна" для економії

Анна Рудык
платіжки за газ, Тарифи на теплопостачання, Юлія Ковалів, Офіс президента

Заступник голови Офісу Президента Юлія Ковалів заявила, що українцям важливо дбати про енергозбереження і порадила не відкривати вікна. Про це вона заявила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Так, Ковалів розповіла про те, як уряд знизив суми в платіжках українців, при цьому не змінюючи розмір субсидії.

"Мій дідусь, йому 81 рік, 55 він пропрацював лікарем у лікарні маленького містечка. Він — той, кому ця платіжка важлива, тому що у нього пенсія близько 3 тисяч гривень. Він отримав платіжку за грудень, вона стала менше на 220 гривень, отримав за січень — вона теж стала менше в такому районі. Що важливо? При цьому розмір субсидії таким людям не змінився. Розмір цієї субсидії на цю знижку не перераховується", — запевнила вона.

Також Ковалів зазначила, що, якими б не були тарифи і які б кроки не робив уряд щодо врегулювання вартості комунальних послуг, важливо, щоб українці дбали про енергозбереження.

"Що важливо ще: ми довго говоримо говоримо про тарифи, собівартість... І я згодна з мером Миколаєва, він каже: ми встановили індивідуальні теплові пункти. Ось стало тепло, температура в грудні +5 °С — значить не треба відкривати вікна. У нас не може бути 27-30 °С в квартирі і за це ми платимо", — підкреслила Ковалів.

Також вона порекомендувала українцям встановлювати газові лічильники.

"Треба встановлювати лічильники, щоб кожен з нас розумів, за що конкретно він платить", — додала вона.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін хоче об'єднати платіжки за газ та його транспортування в одну.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про зниження цін в платіжках за комунальні послуги до 30%.

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