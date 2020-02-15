Партія "Слуга народу" затвердила вищу раду партії з 8 осіб. Відповідне рішення було прийнято на з'їзді партії, передають Українські Новини.

Лідер партії, перший заступник голови фракції Верховної Ради Олександр Корнієнко представляв на з'їзді список кандидатів в вищу раду партії.

Політик пропонував призначити членами ради депутатів Ради від "Слуги народу" Артема Культенка (відповідальний за розвиток регіонів), Олександра Качура (відповідальний за партійне будівництво), Анатолія Остапенка (відповідальний за юридичну підготовку до місцевих виборів), Ольгу Коваль (займеться освітою депутатів), Євгенію Кравчук (комунікація з громадськістю), Романа Грищука (єдиний депутат, обраний на одномандатому виборчому окрузі, відповідальний за діалог із громадами), Вадима Галайчука (міжнародна комунікація), а також Сергія Кастрійчука (не є депутатом Ради, на виборах займався регіональним розвитком і відбором кандидатів, буде відповідальним за реєстр та облік членів партії).

Партія підтримала подання Корнієнка і затвердила раду в складі 8 люлей.

Заступниця голови фракції Євгенія Кравчук додала, що 17-23 лютого вийде перший випуск газети партії, а у вересні планується запустити інтернеттелебачення "Слуги народу".

Як повідомляли Українські Новини, тим часом Зеленський виступає на Мюнхенській конференції.

Раніше "Слуга народу" провела збори фракції за участю Зеленського.