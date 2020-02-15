підписатися на розсилку
24.29 24.64
26.24 26.74
˟
15 лютого 2020, субота, 12:20 4
Верховна Рада і партії 2020-02-15T12:35:03+02:00
Українські Новини
"Слуги народу" проводять з'їзд: в планах оновлення ради партії та обговорення місцевих виборів

"Слуги народу" проводять з'їзд: в планах оновлення ради партії та обговорення місцевих виборів

Анна Рудык
З'їзд партії, Верховна Рада, Місцеві вибори, Слуга народу
З'їзд
З'їзд "Слуги народу". Фото: Країна

Сьогодні, 15 лютого, в Києві в КВЦ "Парковий" проходить з'їзд партії Верховної Ради "Слуга народу". Про це повідомляє Страна.

Так, повідомляється, що в програмі з'їзду зміни в статуті, перезапуск Вищої ради і півфінальна дискусія з ідеології. А також перший етап обговорення місцевих виборів.

Паралельно там буде навчання новообраних в грудні голів і депутатів об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

Наголошується, що "Слуга народу" на сьогоднішньому з'їзді планує оновити раду партії.

"У нас є керівний орган - вищу раду партії і, як голова партії, я збираюся з'їзду запропонувати оновити її склад, щоб ми далі працювали більш розширеною командою", - сказав депутат Корнієнко, додавши, що більшість кандидатів у Раду є депутатами.

Корнієнко наголосив, що з'їзд має затвердити нову редакцію статуту партії. "Ми на місцевих виборах хочемо запобігти появі юридичного бруду і спаму, які були на парламентських виборах. Є підозра, що на місцевих виборах будуть з'являтися клони не тільки кандидатів, але і партій", - сказав глава партії "Слуга народу".

З'їздЗ'їзд "слуг народу" в КВЦ "Парковий". Фото: Країна

За словами Корнієнка, щоб уникнути подібних ситуацій, над статутом ретельно працювали юристи. "Статут юридично вивірений і юридично грамотний", - зазначив Олександр Корнієнко.

Як повідомляли Українські Новини, в "Слузі народу" частина депутатів вважають коронавірус прийомом маркетологів.

Раніше "Слуга народу" провела збори фракції за участю Зеленського.

Більше новин про: З'їзд партії Верховна Рада Місцеві вибори Слуга народу

Зеленський зустрівся з главою МВФ
Вакарчук задекларував багатомільйонні гонорари за виступи
Новини
З'їзд
"Слуги народу" проводять з'їзд: в планах оновлення ради партії та обговорення місцевих виборів 12:20
У Харкові водій збив на смерть двох жінок "на зебрі" 11:55
Зеленський зустрівся з главою МВФ 11:30
Імпорт електроенергії з РФ дозволив не Герус, а партії Порошенка та Ляшка, проголосувавши закон у 2017 році, - глава НКРЕКП 11:03
Українців попередили про високу сніголавинну небезпеку 10:10
більше новин
Нацкорпус заявив про готовність звинуватити Зеленського в державній зраді 15:00
Українці з Китаю в середу повернуться додому, – міністр охорони здоров’я Скалецька 09:31
"Мафія крові" розпочала війну з Радуцьким через законопроєкт №2429, - політолог Голобуцький 12:35
НАЗК має ретельно розслідувати декларацію чиновника Галущака, - правозахисник Наумович 14:39
Відомий блогер назвав КБ "Південне" "дніпровськими мрійниками" 13:13
більше новин
Візит Зеленського в Оман. Скріншот програми
Брехня від початку до кінця: Єрмак відреагував на розслідування "Схем" 08:48
У січні платіжка збільшилася, але в лютому у людей платіжка знову зменшиться, - Гончарук 22:54
17.02.20 10:00 Прес-конференція столичної команди Національного штабу захисту рідної землі: "Ні продажу землі" 13:44
Нацкорпус заявив про готовність звинуватити Зеленського в державній зраді 15:00
"Київтеплоенерго" підвищило тариф на тепло за січень на 5% 16:05
більше новин
Кількість загиблих від коронавірусу в Китаї перевищила 1,5 тис. осіб
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok