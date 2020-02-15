"Слуги народу" проводять з'їзд: в планах оновлення ради партії та обговорення місцевих виборів

Сьогодні, 15 лютого, в Києві в КВЦ "Парковий" проходить з'їзд партії Верховної Ради "Слуга народу". Про це повідомляє Страна.

Так, повідомляється, що в програмі з'їзду зміни в статуті, перезапуск Вищої ради і півфінальна дискусія з ідеології. А також перший етап обговорення місцевих виборів.

Паралельно там буде навчання новообраних в грудні голів і депутатів об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

Наголошується, що "Слуга народу" на сьогоднішньому з'їзді планує оновити раду партії.

"У нас є керівний орган - вищу раду партії і, як голова партії, я збираюся з'їзду запропонувати оновити її склад, щоб ми далі працювали більш розширеною командою", - сказав депутат Корнієнко, додавши, що більшість кандидатів у Раду є депутатами.

Корнієнко наголосив, що з'їзд має затвердити нову редакцію статуту партії. "Ми на місцевих виборах хочемо запобігти появі юридичного бруду і спаму, які були на парламентських виборах. Є підозра, що на місцевих виборах будуть з'являтися клони не тільки кандидатів, але і партій", - сказав глава партії "Слуга народу".

З'їзд "слуг народу" в КВЦ "Парковий". Фото: Країна

За словами Корнієнка, щоб уникнути подібних ситуацій, над статутом ретельно працювали юристи. "Статут юридично вивірений і юридично грамотний", - зазначив Олександр Корнієнко.

Як повідомляли Українські Новини, в "Слузі народу" частина депутатів вважають коронавірус прийомом маркетологів.

Раніше "Слуга народу" провела збори фракції за участю Зеленського.