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15 лютого 2020, субота, 11:55 4
Події 2020-02-15T12:00:17+02:00
Українські Новини
У Харкові водій збив на смерть двох жінок "на зебрі"

У Харкові водій збив на смерть двох жінок "на зебрі"

Анна Рудык
смертельна ДТП, загиблі в ДТП, ДТП, ДТП в Харкові
ДТП. Фото: lug.ін.gоv.іа
ДТП. Фото: lug.ін.gоv.іа

Вчора, 14 лютого, у Харкові водій Mitsubishi збив на смерть двох жінок на пішохідному переході. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Так, повідомляється, що аварія сталася на проспекті Льва Ландау, 20.

"Встановлено, що 36-річний водій автомобіля "Mitsubishi" не поступився дорогою пішоходам, що рухалися по пішохідному переходу і, як наслідок, скоїв наїзд на жінок віком близько 50-60 років. Від отриманих травм вони померли на місці. Їх особистості зараз встановлюються. Водій перебував за кермом у тверезому стані", - йдеться в повідомленні.

Попередньою причиною ДТП стало грубе порушення з боку водія правил дорожнього руху.

"Чоловік не вибрав безпечну швидкість, не врахував стан дорожнього покриття, в результаті чого втратив управління і наїхав на пішоходів на нерегульованому пішохідному переході", - відзначили в поліції.

Інформацію за фактом ДТП внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Вирішується питання про затримання водія. Згідно санкції статті йому загрожує тюремне ув'язнення терміном до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Як повідомляли Українські Новини, в потрійній ДТП у Харкові постраждали чотири людини, серед них діти.

Раніше поліцейський влаштував смертельну аварію в Харкові.

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