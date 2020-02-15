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15 лютого 2020, субота, 11:30 12
Зовнішня політика 2020-02-15T11:36:27+02:00
Українські Новини
Зеленський зустрівся з главою МВФ

Зеленський зустрівся з главою МВФ

Анна Рудык
МВФ, Крісталіна Георгієва, економіка України, Володимир Зеленський
Володимир Зеленський і Крісталіна Георгієва. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський і Крісталіна Георгієва. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський обговорив з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою на Мюнхенській конференції з безпеки позитивні досягнення в економіці України.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Сторони обговорили законопроекти, які допоможуть Україні вийти на стабільне зростання і забезпечити механізми захисту своїх громадян.

Зокрема, йшлося про перебіг судової реформи, побудову системи верховенства права і так званий законопроект про банки.

Зеленський зазначив, що у МВФ і України дружні відносини.

"Обговорили останні події і позитивні здобутки в нашій економіці, які принесуть користь кожному українцю. Наш діалог з МВФ змістовний, а відносини - дружні", - зауважив Зеленський.

У повідомленні наголошується, що це вже 2 переговори Президента з главою МВФ цього року.

Як повідомляли Українські Новини, перший заступник директора МВФ Ліптон вирішив подати у відставку.

Раніше в НБУ заявляли, що нова програма з МВФ може бути підписана найближчими місяцями.

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