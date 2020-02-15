підписатися на розсилку
24.29 24.64
26.24 26.74
˟
  • Новини
  • Політика
  • Суспільство
  • Імпорт електроенергії з РФ дозволив не Герус, а партії Порошенка та Ляшка, проголосувавши закон у 2017 році, - глава НКРЕКП
15 лютого 2020, субота, 11:03 10
Суспільство 2020-02-15T12:30:02+02:00
Українські Новини
Імпорт електроенергії з РФ дозволив не Герус, а партії Порошенка та Ляшка, проголосувавши закон у 2017 році, -

Імпорт електроенергії з РФ дозволив не Герус, а партії Порошенка та Ляшка, проголосувавши закон у 2017 році, - глава НКРЕКП

Анна Рудык
Імпорт електроенергії, Андрій Герус, Валерій Тарасюк, НКРЕКП

Імпорт електроенергії з Росії дозволили партії екс-Президента Петра Порошенка (БПП) і "Радикальна партія Олега Ляшка", проголосувавши в 2017 році за закон "Про ринок електричної енергії". Про це глава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Так, Тарасюк заявив, що лунають закиди, що нібито НКРЕКП не забороняє імпорт електроенергії.

Він зазначив, що закон "Про ринок електричної енергії" був введений в дію в липні 2019 року, а був проголосований Верховною Радою у 2017 році.

"...Проголосований був фракцією "БПП", "Народний фронт" і фракцією "Радикальна партія Олега Ляшка" і особисто Олегом Ляшком. Так що якщо хтось з нас двох ввів імпорт, це точно не я", - зазначив Тарасюк.

Як повідомляли Українські Новини, Мінекоенерго просить НКРЕКП обмежити імпорт електроенергії з Росії.

Також Герус заявив, що новий закон обмежив імпорт електроенергії з РФ.

Більше новин про: Імпорт електроенергії Андрій Герус Валерій Тарасюк НКРЕКП

Мінекоенерго просить НКРЕКП обмежити імпорт електр...
Герус пояснив Коболєву, чому не можна приватизуват...
Електроенергія для населення здорожчає: новий глав...
Для українців з низьким або нульовим споживанням г...
Зеленський зустрівся з главою МВФ
Вакарчук задекларував багатомільйонні гонорари за виступи
Новини
З'їзд
"Слуги народу" проводять з'їзд: в планах оновлення ради партії та обговорення місцевих виборів 12:20
У Харкові водій збив на смерть двох жінок "на зебрі" 11:55
Зеленський зустрівся з главою МВФ 11:30
Імпорт електроенергії з РФ дозволив не Герус, а партії Порошенка та Ляшка, проголосувавши закон у 2017 році, - глава НКРЕКП 11:03
Українців попередили про високу сніголавинну небезпеку 10:10
більше новин
Нацкорпус заявив про готовність звинуватити Зеленського в державній зраді 15:00
Українці з Китаю в середу повернуться додому, – міністр охорони здоров’я Скалецька 09:31
"Мафія крові" розпочала війну з Радуцьким через законопроєкт №2429, - політолог Голобуцький 12:35
НАЗК має ретельно розслідувати декларацію чиновника Галущака, - правозахисник Наумович 14:39
Відомий блогер назвав КБ "Південне" "дніпровськими мрійниками" 13:13
більше новин
Візит Зеленського в Оман. Скріншот програми
Брехня від початку до кінця: Єрмак відреагував на розслідування "Схем" 08:48
У січні платіжка збільшилася, але в лютому у людей платіжка знову зменшиться, - Гончарук 22:54
17.02.20 10:00 Прес-конференція столичної команди Національного штабу захисту рідної землі: "Ні продажу землі" 13:44
Нацкорпус заявив про готовність звинуватити Зеленського в державній зраді 15:00
"Київтеплоенерго" підвищило тариф на тепло за січень на 5% 16:05
більше новин
Кількість загиблих від коронавірусу в Китаї перевищила 1,5 тис. осіб
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok