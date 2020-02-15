Імпорт електроенергії з РФ дозволив не Герус, а партії Порошенка та Ляшка, проголосувавши закон у 2017 році, -

Імпорт електроенергії з Росії дозволили партії екс-Президента Петра Порошенка (БПП) і "Радикальна партія Олега Ляшка", проголосувавши в 2017 році за закон "Про ринок електричної енергії". Про це глава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Так, Тарасюк заявив, що лунають закиди, що нібито НКРЕКП не забороняє імпорт електроенергії.

Він зазначив, що закон "Про ринок електричної енергії" був введений в дію в липні 2019 року, а був проголосований Верховною Радою у 2017 році.

"...Проголосований був фракцією "БПП", "Народний фронт" і фракцією "Радикальна партія Олега Ляшка" і особисто Олегом Ляшком. Так що якщо хтось з нас двох ввів імпорт, це точно не я", - зазначив Тарасюк.

Як повідомляли Українські Новини, Мінекоенерго просить НКРЕКП обмежити імпорт електроенергії з Росії.

Також Герус заявив, що новий закон обмежив імпорт електроенергії з РФ.