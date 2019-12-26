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26 декабря 2019, четверг, 09:49 500
Политика 2019-12-26T11:00:01+02:00
Українські Новини
Новый закон ограничил импорт электроэнергии из РФ, - Герус

Новый закон ограничил импорт электроэнергии из РФ, - Герус

Ольга Фандорина
импорт электроэнергии, Герус Андрей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке. Об этом сообщлось на сайте главы государства, передает Андрей Герус

Также он кратко рассказал о главных изменениях в законе.

В частности, закон предусматривает:

- Энергоатом будет иметь право продавать на свободном рынке не менее 15% электроэнергии (ранее 10%).

- в случае существенного колебания цен на рынке электрической энергии Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), имеет право устанавливать предельные цены на этом рынке "на сутки вперед" с соответствующим обоснованием. Такие цены устанавливаются после консультаций с Антимонопольным комитетом Украины.

Также НКРЕКП получает право временно, до 1 апреля 2020 года, устанавливать производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, тариф на отпуск электроэнергии (в случаях, предусмотренных решением Кабинета Министров Украины о возложении специальных обязанностей).

Закон устанавливает запрет на продажу и / или поставке электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации (по двусторонним договорам и на внутришньодобовому рынка). В то же время Кабинет Министров Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.

Напомним, что ранее компании-трейдеры, начиная с 11 декабря, после почти недельного перерыва возобновили импорт электроэнергии из Российской Федерации.

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