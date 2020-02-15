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15 лютого 2020, субота, 08:52 19
Суспільство 2020-02-15T09:07:41+02:00
Українські Новини
Киян попередили про тисняву і затримки через ремонт ескалаторів на "Майдані Незалежності"

Киян попередили про тисняву і затримки через ремонт ескалаторів на "Майдані Незалежності"

Анна Рудык
Метро, Метрополітен, ремонт ескалаторів, Київський метрополітен
Метрополітен. Фото: Facebook/КП
Метрополітен. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

З вівторка, 18 лютого, в Києві на станції метро "Майдан Незалежності" розпочнеться плановий послідовний ремонт всіх чотирьох ескалаторів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київського метрополітену.

Так, повідомляється, що роботи з ремонту ескалаторів повинні закінчити до лютого 2021 року.

"В години пік можливі затримки і скупчення людей через навантаження на інші ескалатори. Просимо вибачення за незручності. Ми робимо все можливе для прискорення робіт", - заявив начальник ескалаторної служби Микола М'який.

Також у метрополітені закликали пасажирів уважно дотримуватися правил поведінки на ескалаторах для уникнення травм і збоїв в роботі.

"Планові капітальні ремонти (коли ескалатор повністю розбирається, перебирається, проводиться заміна зношених запчастин тощо) проводяться орієнтовно раз на 6-10 років після пробігу в 150 тис. км", - зазначили в метрополітені.

Як повідомляли Українські Новини, в метро Києва з'явиться зв'язок 4G: на яких станціях це відбудеться вже в березні.

Також з квітня в київському метро можна буде розплатитися тільки QR-кодом і Е-квитком.

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