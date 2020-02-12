В метро Киева появится связь 4G: на каких станциях это произойдет уже в марте

Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерен запустить 4G-связь на 8 станциях метро в марте.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

"Внедрение 4G в метро - это вопрос национального масштаба. Закон должен выполняться. Есть юридические процессы, которые необходимо соблюдать. Если объединим усилия всех участников этого процесса, проект будет воплощен в анонсированные сроки", - говорится в нем со ссылкой на слова советника председателя КГГА Максима Бахматова.

Администрация отмечает, что в марте запланирован запуск 4G на станциях "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Сырец", "Дорогожичи", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь".

На всех станциях метро связь появится в конце 2020 - начале 2021 года.

Отмечается, что Бахматов заявил о датах запуска связи на оперативной встрече по данному вопросу, где присутствовали представителей Министерства цифровой трансформации, Верховной Рады, коммунальных предприятий, операторов мобильной связи и бизнеса.

По его словам, согласованы все технические аспекты с метрополитеном, а операторы предоставили техническую документацию.

"Операторы уже завезли в страну первые партии специального оборудования для построения сети и ожидают получения законных оснований для начала выполнения монтажных работ в метро. Полноценная реализация инвестиционного проекта зависит от принятия Киевсоветом решения о плате за телеком-доступ к объектам коммунальной собственности", - подчеркнул на встрече директор по регуляторному обеспечению "Киевстара" Александр Когут.

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