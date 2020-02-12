подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.39 26.89
˟
12 февраля 2020, среда, 13:34 13
Транспорт 2020-02-12T13:35:54+02:00
Українські Новини
В метро Киева появится связь 4G: на каких станциях это произойдет уже в марте

В метро Киева появится связь 4G: на каких станциях это произойдет уже в марте

Надежда Комендантова
4G-связь, Мобильная связь, Киевский метрополитен, Метрополитен, Интернет
Мобильная связь. Фото: hicomm.bg
Мобильная связь. Фото: hicomm.bg

Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерен запустить 4G-связь на 8 станциях метро в марте.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

"Внедрение 4G в метро - это вопрос национального масштаба. Закон должен выполняться. Есть юридические процессы, которые необходимо соблюдать. Если объединим усилия всех участников этого процесса, проект будет воплощен в анонсированные сроки", - говорится в нем со ссылкой на слова советника председателя КГГА Максима Бахматова.

Администрация отмечает, что в марте запланирован запуск 4G на станциях "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Сырец", "Дорогожичи", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь".

На всех станциях метро связь появится в конце 2020 - начале 2021 года.

Отмечается, что Бахматов заявил о датах запуска связи на оперативной встрече по данному вопросу, где присутствовали представителей Министерства цифровой трансформации, Верховной Рады, коммунальных предприятий, операторов мобильной связи и бизнеса.

По его словам, согласованы все технические аспекты с метрополитеном, а операторы предоставили техническую документацию.

"Операторы уже завезли в страну первые партии специального оборудования для построения сети и ожидают получения законных оснований для начала выполнения монтажных работ в метро. Полноценная реализация инвестиционного проекта зависит от принятия Киевсоветом решения о плате за телеком-доступ к объектам коммунальной собственности", - подчеркнул на встрече директор по регуляторному обеспечению "Киевстара" Александр Когут.

Как сообщали Українськi Новини, до конца года по всей Украине внедрят 3G и 4G

Больше новостей о: 4G-связь Мобильная связь Киевский метрополитен Метрополитен Интернет

До конца года по всей Украине внедрят 3G и 4G: Зел...
Украина уступила звание "самого дешевого интернета...
В Киеве метро останавливалось из-за падения челове...
Я за переименование станции метро "Дорогожичи" в "...
Зеленский и Путин могут встретиться до "нормандского саммита", - Ермак
СБУ запретила въезд в Украину 675 россиянам в 2019 году
Новости
София Федина получила в ГБР подозрение за угрозы Зеленскому 13:47
В метро Киева появится связь 4G: на каких станциях это произойдет уже в марте 13:34
Каждая 10-я бутылка сока в мире сделана из фруктов и ягод, переработанных украинской компанией T.B. Fruit 13:25
НАБУ открыло дело по возможным злоупотреблениям экс-председателя ЦИК Слипачук 13:23 Документ
В Киеве метро останавливалось из-за падения человека на рельсы, - СМИ 13:19
больше новостей
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
Стажа для пенсии хватит не всем: сколько стоит докупить недостающие годы 06:30 Инфографика
Телевизор Samsung.Фото:mediasat.info
Массовая блокировка от Samsung: как "оживить" свой телевизор 20:58
Все возможно: Разумков прокомментировал слухи об отставке Богдана 09:23
ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу 23:15
больше новостей
Нужно снижать тарифы, а не увеличивать количество платежек, – Бойко 13:57
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
Микрофон.Радио.Фото: pixabay
В Украине запустили круглосуточное радио с аудиосказками на украинском с озвучками Жадана и Кристины Соловий 10:42
Телевизор Samsung.Фото:mediasat.info
Массовая блокировка от Samsung: как "оживить" свой телевизор 20:58
Обещанные Кличко выплаты дожившим до наших дней узникам Аушвица в Киеве получили 7 человек 06:19 Документ
больше новостей
В Украине создали Агентство по управлению госдолгом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok