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14 лютого 2020, пʼятниця, 22:54 5
Суспільство 2020-02-14T23:45:01+02:00
Українські Новини
У січні платіжка збільшилася, але в лютому у людей платіжка знову зменшиться, - Гончарук

У січні платіжка збільшилася, але в лютому у людей платіжка знову зменшиться, - Гончарук

Валерия Драгомирова
Олексій Гончарук, платіжки, Ціна на тепло, Ціна на газ
Олексій Гончарук. Фото: КМУ
Олексій Гончарук. Фото: КМУ

У січні порівняно з груднем платіжка збільшилася, але в лютому у людей платіжка знову зменшиться. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова з Савіком Шустером" на каналі ТРК "Україна", передають Українські Новини.

"У січні порівняно з груднем платіжка збільшилася, на жаль, це обумовлено об'єктивними факторами, такими як ціна на газ. Але в лютому у людей знову платіжка зменшиться, що також є наслідком цінових коливань", - сказав Гончарук.


За його словами, необхідно порівнювати платежі за тепло і газ за січень поточного року з січнем минулого року.

"Коли ми говоримо, що в за зиму нам вдалося значно знизити витрати для людей на тепло і газ ми говоримо про те, що у порівнянні з минулою зимою такі витрати значно менші. І це не тому що тепла зима і так далі, є багато об'єктивних чинників, які на це впливають...В результаті за всю зиму люди значно менше заплатять і за тепло і за газ, чого раніше не було", - зазначив Гончарук.

Нагадаємо, раніше Гончарук пообіцяв, що платіжки в лютому будуть найбільш "дешевими" за зиму.

Крім того, Кабмін хоче об'єднати платіжки за газ та його транспортування в одну.

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