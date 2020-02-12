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  • Гончарук пообещал, что февральские платежки будут самыми "дешевыми" за зиму, зато январские - дороже
12 февраля 2020, среда, 16:16 59
Экономика 2020-02-12T16:16:55+02:00
Українські Новини
Гончарук пообещал, что февральские платежки будут самыми "дешевыми" за зиму, зато январские - дороже

Гончарук пообещал, что февральские платежки будут самыми "дешевыми" за зиму, зато январские - дороже

Ольга Фандорина
Алексей Гончарук, Кабмин, Новые платежки, Цена на газ
Алексей Гончарук. Фото: kmu.gov.ua
Алексей Гончарук. Фото: kmu.gov.ua

Суммы в платежках за январь оказались выше, чем в декабре из-за того, что выросла цена на газ. Об этом после заседания Кабмина в среду, 12 февраля, заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает РБК-Украина.

"Сейчас по итогам января, платежка по сравнению с декабрем будет немножко выше. По разным причинам. Ведь объем потребления увеличился, цена на рынке выросла", - сказал он.

При этом он говорит, что в феврале платежка будет ниже. "Она будет ниже чем в декабре. Сейчас то, что мы видим, это то, что цены на газ продолжают снижаться. Мы это точно обеспечим, чтобы это было учтено в платежке. То есть в декабре она была минимальная, в феврале она будет самой низкой за всю зиму", - сказал он.

Гончарук также заявил, что "по итогам этой зимы украинец заплатит значительно меньше, чем прошлой зимой"

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