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14 лютого 2020, пʼятниця, 22:37 12
Силові структури 2020-02-14T23:45:01+02:00
Українські Новини
У Києві влаштували стрілянину в спортзалі: розшукують помічника депутата

У Києві влаштували стрілянину в спортзалі: розшукують помічника депутата

Валерия Драгомирова
Київ, Спортзал, стрілянина, Олександр Чорнопищук, Георгій Бариленко
Олександр Чорнопищук. Фото: Facebook/Володимир Тищенко
Олександр Чорнопищук. Фото: Facebook/Володимир Тищенко

У четвер, 13 лютого, ввечері у Києві з травматичного пістолета був поранений колишній "свободівець" Олександр Чорнопищук, який був помічником депутата Київради Святослава Кутняка. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook активіст Володимир Тищенко.

"... В мого друга - Олександра Чорнопищука - стріляли. Георгій Бариленко - керівник київського осередку припартійної до "Свободи" організації "Сокіл", офіційний помічник депутата Київради фракції "Свобода" Володимира Назаренка - зустрів його біля спортзалу і тричі вистрілив у нього з травмата (зокрема в голову)", - написав Тищенко.

За словами Тищенка, 3 лютого Бариленко з Назаренко не допускали депутата Київради Святослава Кутняка на комісію Київради. Чорнопищук є помічником Кутняка.

Правоохоронці за даним фактом почали кримінальне провадження ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК. Зловмисника розшукують.

Джерела УП в правоохоронних органах підтвердили, що розшукують саме Бариленка.

"Українська правда" намагалася отримати коментарі з цього приводу у столичному "Соколі", але за телефоном, вказаним на сайті, відповіли, що це не організація "Сокіл", а громадська приймальня.

На уточнення УП, чи є ця громадська приймальня адміністратора Назаренко, відповіли, що так. Але після прохання про коментарі поклали трубку.




Як повідомляли Українські Новини, у Харкові поліцейський стріляв у водія Subaru, щоб зупинити його.

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