підписатися на розсилку
24.29 24.64
26.31 26.81
˟
14 лютого 2020, пʼятниця, 20:04 6
Зовнішня політика 2020-02-14T21:05:13+02:00
Українські Новини
Путін запитав у Зеленського про намір реально виконувати "мінські домовленості"

Путін запитав у Зеленського про намір реально виконувати "мінські домовленості"

Валерия Драгомирова
нормандський формат, Путін, Володимир Зеленський, Мінські домовленості
Зеленський і Путін. Фото: сайт Кремля
Зеленський і Путін. Фото: сайт Кремля

Президент Росії Володимир Путін запитав у президента Володимира Зеленського про намір реально виконувати "мінські домовленості".

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента Росії про телефонну розмову Путіна і Зеленського, передають Українські Новини.

"У зв'язку з відомими висловлюваннями представників українського керівництва Володимир Путін прямо поставив питання - чи має намір Київ реально виконувати мінські домовленості", - сказано в ньому.

У повідомленні наголошується, що розмова відбулася з ініціативи української сторони.

Вказується, що Путін акцентував на важливості повної й безумовної реалізації "мінського комплексу заходів" і рішень, прийнятих на самітах в "нормандському форматі", у тому числі в Парижі 9 грудня 2019 року.

Було порушено також питання, що стосуються підтримки стійкого режиму припинення вогню, подальшого розведення сил і засобів на лінії зіткнення і робіт із розмінування.

Висловлено готовність продовжити зусилля, спрямовані на звільнення і обмін пов'язаних з конфліктом утримуваних осіб.

"У контексті прийдешнього 75-річчя Великої Перемоги з російської сторони підкреслено внесок всіх народів СРСР у розгром нацистської Німеччини та вказано на неприпустимість спотворення історичної правди про події Другої світової війни", - сказано в повідомленні.

Крім того, Путін висловив співчуття у зв'язку із загибеллю 13 лютого громадян України в дорожньо-транспортній пригоді в Псковській області.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю, 14 лютого, Зеленський поговорив з Путіним про наступний "нормандський формат".

Глави МЗС не будуть зустрічатися в "нормандському форматі" на конференції в Мюнхені.

Більше новин про: нормандський формат Путін Володимир Зеленський Мінські домовленості

Офіс Президента хоче подати в суд на "Схеми" за сюжет про візит Зеленського до Оману
Глави МЗС не будуть зустрічатися в "нормандському форматі" на конференції в Мюнхені
Новини
У США назвали неприйнятним план "завершення війни в Україні" 20:54
Екс-директору департаменту "Нафтогазу" повідомили про підозру у зловживанні владою 20:46
У США вважають Україну невинною у справі імпічменту Трампа та хочуть продовжити підтримку країни 20:29
Путін запитав у Зеленського про намір реально виконувати "мінські домовленості" 20:04
З сайту Мюнхенської конференції зник план "завершення війни в Україні" 19:44
більше новин
Нацкорпус заявив про готовність звинуватити Зеленського в державній зраді 15:00
Ситник отримував гроші з окупованого Криму, - свідок 09:28
Українці з Китаю в середу повернуться додому, – міністр охорони здоров’я Скалецька 09:31
Проти нових правил реєстрації ГБО виступають СТО з неякісним обладнанням, - журналіст 10:00
Найбільший портовий оператор в світі DP World заходить в Україну 09:59
більше новин
Завтра аеропорт "Одеса" змінить графік роботи 22:36
Візит Зеленського в Оман. Скріншот програми
Брехня від початку до кінця: Єрмак відреагував на розслідування "Схем" 08:48
Мендель у січні заробила більше Богдана, а Єрмак – взагалі нічого 10:45 Документ
Ситник отримував гроші з окупованого Криму, - свідок 09:28
Робота в умовах режимних обмежень та надбавка за інтенсивність праці: скільки заробив Милованов у січні 07:00
більше новин
МОЗ засекретило інформацію про місця розміщення евакуйованих з китайського Уханя українців
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok