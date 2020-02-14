Путін запитав у Зеленського про намір реально виконувати "мінські домовленості"

Президент Росії Володимир Путін запитав у президента Володимира Зеленського про намір реально виконувати "мінські домовленості".

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента Росії про телефонну розмову Путіна і Зеленського, передають Українські Новини.



"У зв'язку з відомими висловлюваннями представників українського керівництва Володимир Путін прямо поставив питання - чи має намір Київ реально виконувати мінські домовленості", - сказано в ньому.



У повідомленні наголошується, що розмова відбулася з ініціативи української сторони.



Вказується, що Путін акцентував на важливості повної й безумовної реалізації "мінського комплексу заходів" і рішень, прийнятих на самітах в "нормандському форматі", у тому числі в Парижі 9 грудня 2019 року.



Було порушено також питання, що стосуються підтримки стійкого режиму припинення вогню, подальшого розведення сил і засобів на лінії зіткнення і робіт із розмінування.



Висловлено готовність продовжити зусилля, спрямовані на звільнення і обмін пов'язаних з конфліктом утримуваних осіб.



"У контексті прийдешнього 75-річчя Великої Перемоги з російської сторони підкреслено внесок всіх народів СРСР у розгром нацистської Німеччини та вказано на неприпустимість спотворення історичної правди про події Другої світової війни", - сказано в повідомленні.



Крім того, Путін висловив співчуття у зв'язку із загибеллю 13 лютого громадян України в дорожньо-транспортній пригоді в Псковській області.



Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю, 14 лютого, Зеленський поговорив з Путіним про наступний "нормандський формат".



Глави МЗС не будуть зустрічатися в "нормандському форматі" на конференції в Мюнхені.