У США назвали неприйнятним план "завершення війни в Україні"

Колишні дипломати США, чиновники та експерти оприлюднили спільну заяву, в якій обґрунтовують помилковість нових пропозицій стосовно Донбасу, сформованих на Мюнхенській конференції з безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", заява оприлюднена на сайті аналітичного центру Atlantic Council.

"Більшість з 12 рекомендацій, якщо вони будуть сумлінно виконуватися всіма сторонами, мають конструктивний характер і можуть служити заходами зміцнення довіри і полегшать труднощі і страждання, яких зазнає населення на окупованому Донбасі або поблизу нього. Але деякі з них є проблематичними; дві, зокрема, повторюють пропозиції Кремля про переговори або теми дезінформації. Що ще більш важливо, в документі описується проблема, яка повинна бути вирішена з точки зору Кремля, можливо, щоб переконати представників російської еліти підписати угоду", - йдеться в заяві.



Експерти вказують, що "мюнхенський план" визначає проблему в першому реченні: "конфлікт в Україні та навколо неї". На їхню думку, цей опис приховує походження проблеми і робить неможливим пошук відповідного рішення.



"Конфлікт всередині і навколо України" почався, коли російські війська в російській формі, але без розпізнавальних знаків, захопили український півострів Крим, і Москва "анексувала" його. Потім Москва почала гібридну війну на Донбасі і використовувала свій масивний дезінформаційний апарат, щоб представити це як громадянський конфлікт в Україні. Без кремлівського керівництва, фінансування, зброї (включаючи важкі озброєння), боєприпасів і, в деяких випадках, регулярних підрозділів російської армії, не було б "конфлікту всередині і навколо України", - йдеться в заяві.

Також вказується, що головна проблема, яку необхідно вирішити, - це агресія Москви в Україні - шляхом відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, починаючи з Донбасу. У ширшому сенсі, проблема полягає в тому, щоб переконати Москву в тому, що вона не має права диктувати політику своїм сусідам.

Експерти відзначили, що одна з рекомендацій підхоплює дружню Кремлю ідею ослаблення часткових санкцій після часткової реалізації Мінських угод.

"Рекомендація ігнорує той факт, що найважливішим елементом Мінська є стале перемир'я, яке може статися завтра, якщо Москва проінструктує своїх офіцерів і довірених осіб на Донбасі. Більш того, ця рекомендація підірвала б позицію Євросоюзу про те, що весь Мінськ повинен бути реалізований для скасування санкцій", - йдеться в заяві.

Спільну заяву підписали, зокрема, колишні посли США в Україні Стівен Пайфер, Вільям Тейлор та Марі Йованович.



Як повідомляли Українські Новини, Зеленський в ході робочого візиту в Німеччину 14-15 лютого виступить на сесії Мюнхенської конференції з безпеки, присвяченій Україні, та проведе на її полях низку двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами.