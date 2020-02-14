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14 лютого 2020, пʼятниця, 19:07 8
Суспільство 2020-02-14T19:11:17+02:00
Українські Новини
Лукашенко визнав, що Росія тисне на Білорусь, змушуючи об'єднатися

Лукашенко визнав, що Росія тисне на Білорусь, змушуючи об'єднатися

Ольга Фандорина
Росія, Російська агресія, Білорусь, Олександр Лукашенко
Лукашенко. Фото: president.gov.by
Лукашенко. Фото: president.gov.by

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що в Росії натякають на об'єднання країн. Про це повідомляє "БелТА".

Про це він сказав під час зустрічі з робітниками в білоруському місті Світлогорську.

"Нічого зайвого не вимагаємо. Але нам кажуть: ми різні країни - натяк на те, що треба, щоб були однією країною. А як можна мати одну країну з Росією? Ви, напевно, чуєте: "Давайте включимо Білорусь до складу Росії", - каже Лукашенко.

Лукашенко підкреслив, що народ Білорусі ніколи не захоче піти по цьому шляху.

"ви не антиросійські люди, а нормальні білоруси, люблять, поважають росіян. Але постав перед вами питання, чи хочете ви такого об'єднання, щоб Білорусь увійшла до складу Росії, - 120% скажуть "ні", - сказав він.

У той же час Лукашенко сказав, що Білорусь і Росія "і далі працювати інтеграції, в цьому немає нічого поганого". Але, за його словами, створення наднаціональних органів та інших об'єднань обговорюватися більше не буде.

Як повідомляли Українські Новини, Лукашенко запропонував Росії вступити в Білорусь і заявив, що росіяни будуть не проти.

Також Лукашенко погрожує позбавити Росію двох ниток нафтопроводу "Дружба".

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