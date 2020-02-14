"Нова пошта" не буде зупиняти відправки в\з Китаю

В той час, як "Укрпошта" у зв'язку з скороченням авіарейсів в Китай на невизначений термін, призупинила прийом всіх видів відправлень в цю країну, компанія експрес-доставки "Нова Пошта" не планує припиняти доставку поштових відправлень з Китаю через коронавіруса Covid-19.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба компанії.

"Нова Пошта Інтернешнл" не планує припиняти доставки з Китаю. Що стосується посилок з Китаю, вони доставляються в звичайному режимі", - сказали в компанії.

У той же час відправлення з України в Китай з боку "Нової Пошти" доставляються в звичайному режимі, але локальна доставка в межах самого Китаю може здійснюватися з затримками.

Це пов'язано з обмеженнями роботи китайських компаній за коронавіруса.

Компанія зазначила, що поки важко проаналізувати, чи вплинув коронавірус на обсяги посилок з Китаю.

При цьому в січні-лютому зазвичай скорочується кількість посилок з Китаю, що пов'язане з святкуванням в цій країні новорічних свят.

Як повідомляли Українські Новини, ризик заразитися коронавірусом через посилку з Китаю мінімальний.