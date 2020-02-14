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14 лютого 2020, пʼятниця, 15:36 11
Силові структури 2020-02-14T15:54:23+02:00
Українські Новини
Поліція затримала підозрюваних у вбивстві пластичного хірурга-косметолога в Київ

Поліція затримала підозрюваних у вбивстві пластичного хірурга-косметолога в Київ

Таня Войтюк
вбивство, Андрій Сотник, Хірург, Нацполіція, затримання
Затримання підозрюваних. Фото: Нацполиция
Затримання підозрюваних. Фото: Нацполиция

Поліція затримала іноземця, а також його спільника за підозрою у вбивстві пластичного хірурга-косметолога в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби київської поліції, передають Українські Новини.

"Затримання відбулося в аеропорту Одеси. Оперативники провели серйозну роботу по встановленню підозрюваного, адже після вбивства він переховувався і намагався покинути територію України. Стрільцем виявився громадянин іншої держави", - йдеться в повідомленні.

Також затримано його спільника.

Його затримали на території Києва в ході проведення спеціальної поліцейської операції з участю співробітників спецпідрозділу КОРД. На даний момент із затриманими проводять першочергові слідчі дії.

Як повідомляли Українські Новини, Нацполіція розглядає три основні версії вбивства пластичного хірурга-косметолога у Києві: вбивство у зв'язку з професійною діяльністю загиблого, особистий конфлікт і можливі фінансові зобов'язання.

Раніше невідомий застрелив чоловіка в центрі Києва. За даними ЗМІ, ним виявився пластичний хірург Андрій Сотник.

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