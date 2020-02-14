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14 лютого 2020, пʼятниця, 12:19 12
Президент 2020-02-14T13:00:02+02:00
Українські Новини
Офіс Президента хоче подати в суд на "Схеми" за сюжет про візит Зеленського до Оману

Офіс Президента хоче подати в суд на "Схеми" за сюжет про візит Зеленського до Оману

Елизавета Кесельман
Володимир Зеленський, візит в Оман, Офіс Президента України, Радіо Свобода, Схеми
Офіс Президента Украины.Фото:president.gov.ua
Офіс Президента Украины.Фото:president.gov.ua

Офіс Президента має намір просити суд зобов'язати програму журналістських розслідувань "Схеми: корупція в деталях" (проект "Радіо Свобода") спростувати і вибачитися за сюжет про візит Президента Володимира Зеленського в Оман.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Офіс Президента України заявляє, що інформація, викладена в сюжеті програми "Схеми" про зустріч Президента України з високопосадовцем Російської Федерації, яка нібито мала місце в Омані, цілком і повністю не відповідає дійсності... Офіс Президента України очікує від програми "Схеми" спростування відомостей, що не відповідають дійсності, і припущень, зроблених на їх підставі. Ми звертаємося до суду з позовом, в якому будемо вимагати спростувань і вибачень. Також вважаємо своїм обов'язком звернути увагу громадського мовника - телеканалу "UA: Перший" на поширення у його ефірі інформації, що не відповідає дійсності і є відвертою маніпуляцією суспільною свідомістю", - сказано в ньому.

Офіс вважає сюжет "Схем" відвертою маніпуляцією громадською думкою, оскільки він ґрунтується не на фактах або свідченнях, а на домислах і відомостях з таємних джерел.

Як повідомляли Українські Новини, офіційно Офіс Президента заявляє, що не володіє ніякою інформацією про подорожі Зеленського Оман на початку 2020 року.

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Офіс Президента хоче подати в суд на "Схеми" за сюжет про візит Зеленського до Оману
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