Офіс Президента хоче подати в суд на "Схеми" за сюжет про візит Зеленського до Оману

Офіс Президента має намір просити суд зобов'язати програму журналістських розслідувань "Схеми: корупція в деталях" (проект "Радіо Свобода") спростувати і вибачитися за сюжет про візит Президента Володимира Зеленського в Оман.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Офіс Президента України заявляє, що інформація, викладена в сюжеті програми "Схеми" про зустріч Президента України з високопосадовцем Російської Федерації, яка нібито мала місце в Омані, цілком і повністю не відповідає дійсності... Офіс Президента України очікує від програми "Схеми" спростування відомостей, що не відповідають дійсності, і припущень, зроблених на їх підставі. Ми звертаємося до суду з позовом, в якому будемо вимагати спростувань і вибачень. Також вважаємо своїм обов'язком звернути увагу громадського мовника - телеканалу "UA: Перший" на поширення у його ефірі інформації, що не відповідає дійсності і є відвертою маніпуляцією суспільною свідомістю", - сказано в ньому.

Офіс вважає сюжет "Схем" відвертою маніпуляцією громадською думкою, оскільки він ґрунтується не на фактах або свідченнях, а на домислах і відомостях з таємних джерел.

Як повідомляли Українські Новини, офіційно Офіс Президента заявляє, що не володіє ніякою інформацією про подорожі Зеленського Оман на початку 2020 року.