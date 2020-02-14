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14 лютого 2020, пʼятниця, 12:17 9
Економіка 2020-02-14T12:18:08+02:00
Українські Новини
Після тарганів "Нафтогаз" взявся за травлю гризунів

Після тарганів "Нафтогаз" взявся за травлю гризунів

Елена Литвин
Нафтогаз, Тендер, травля, Гризун
Щур. Фото: pixabay.com
Щур. Фото: pixabay.com

Філія Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" "Нефтегазобслуживание" домовився з комунальним підприємством "Профдезінфекція" Київської міської державної адміністрації про надання послуг по знищенню гризунів за 19,5 тис. гривень (з ПДВ).

Про це свідчить звіт про укладений договір в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Згідно йому, КП зобов'язується здійснити 5 сесій послуги по знищенню гризунів у будівлях та приміщеннях "Нафтогазу".

Виконавець повинен надавати замовнику звіт про обсяги та вартість фактично виконаних послуг.

Термін надання послуг - до 31 грудня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, раніше "Нафтогаз" почав боротися з тарганами.

Тим часом Кабмін проведе аудиторську перевірку "Нафтогазу".

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