Після тарганів "Нафтогаз" взявся за травлю гризунів

Філія Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" "Нефтегазобслуживание" домовився з комунальним підприємством "Профдезінфекція" Київської міської державної адміністрації про надання послуг по знищенню гризунів за 19,5 тис. гривень (з ПДВ).

Про це свідчить звіт про укладений договір в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Згідно йому, КП зобов'язується здійснити 5 сесій послуги по знищенню гризунів у будівлях та приміщеннях "Нафтогазу".

Виконавець повинен надавати замовнику звіт про обсяги та вартість фактично виконаних послуг.

Термін надання послуг - до 31 грудня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, раніше "Нафтогаз" почав боротися з тарганами.