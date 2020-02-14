Після тарганів "Нафтогаз" взявся за травлю гризунів

Філія Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" "Нефтегазобслуживание" домовився з комунальним підприємством "Профдезінфекція" Київської міської державної адміністрації про надання послуг по знищенню гризунів за 19,5 тис. гривень (з ПДВ). Про це свідчить звіт про укладений договір в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини. Згідно йому, КП зобов'язується здійснити 5 сесій послуги по знищенню гризунів у будівлях та приміщеннях "Нафтогазу". Виконавець повинен надавати замовнику звіт про обсяги та вартість фактично виконаних послуг. Термін надання послуг - до 31 грудня 2020 року. Як повідомляли Українські Новини, раніше "Нафтогаз" почав боротися з тарганами. Тим часом Кабмін проведе аудиторську перевірку "Нафтогазу".