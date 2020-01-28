"Нефтегаз" начал бороться с тараканами

Филиал Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" "Нефтегазобслуживание" договорился с коммунальным предприятием "Профдезинфекция" Киевской городской государственной администрации о предоставлении услуг по уничтожению тараканов за 19,2 тыс. гривен (с НДС).

Об этом свидетельствует отчет о заключенном договоре в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Согласно ему, КП обязуется ежеквартально предоставлять услуги по уничтожению тараканов в помещениях залов, кладовых, цехов, кабинетов, столовой в здании "Нефтегаза".

Исполнитель должен предоставлять заказчику отчет об объемах и стоимости фактически выполненных услуг.

Срок предоставления услуг - до 31 декабря 2020 года.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, основателем КП является Киевский городской совет.

В 2017 году "Нефтегаз" заявлял о намерении ликвидировать предприятие "Нефтегазобслуживане".

Оно основано в 2000 году, занималось обеспечением хозяйственной деятельности НАКа, в частности обеспечивало работу автопарка компании и закупало продовольственные товары.

Как сообщали Українськi Новини, "Нефтегаз" не планирует заключать с "Газпромом" новые договоренности.

Тем временем Кабмин проведет аудиторскую проверку "Нефтегазу".