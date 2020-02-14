Вітренко через суд хоче домогтися виплати величезної премії

Виконавчий директор групи Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко просить Печерський суд Києва зобов'язати "Нафтогаз" виплатити йому премію за отримані від компанії "Газпром" (Росія) 2,918 млрд доларів.

Про це він повідомив у програмі "Зворотний відлік" в ефірі телеканалу "UA:Перший", передають Українські Новини.

"Я вимагаю виконання трудових зобов'язань "Нафтогазу" за трудовим договором – виплата зарплати. Так як ця премія – це частина зарплати, вона прописана в моєму трудовому договорі, тому вона повинна була бути сплачена до 30 грудня 2019 року", - сказав Вітренко.

Він Також висловив надію на те, що рішення суду буде справедливим.

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Також Нафтогаз платить кожному з 15 своїх начальників з 3,7 млн гривень зарплати на місяць.

"Нафтогаз" у 2018 році виплатив премію в $45 млн за перемогу над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі і засекретив інформацію, кому саме і в якому розмірі вона була виплачена.

Також в "Нафтогазі" мають намір виплатити керівництву нову премію в 29 млн доларів за отримані від "Газпрому" в кінці грудня 2,9 млрд доларів. У Кабміні вважають, що "Газпром" виконав рішення суду добровільно, завдяки "вищому політичному керівництву України" та міжнародних переговорів. просять спостережну раду Нафтогазу не платити більше нікому премій за отримання цих коштів.