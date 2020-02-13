У екіпажу судна, що прибуває з Китаю в Одесу, немає підозри на коронавірус, - Кабмін

У членів екіпажу контейнерного судна CMA CGM URAL, що прибуває в четвер, 13 лютого, з Китаю в порт Одеси, немає підозри на коронавірус 2019 nCoV.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

Представники транспортної компанії CMA CGM Group повідомили, що були зафіксовані випадки захворювання на гостру респіраторно-вірусну інфекцію (ГРВІ) та вжито відповідних заходів, також ведеться контроль за станом здоров'я членів екіпажу.

Зазначається, що судно вийшло з останнього порту в Китаї Шекоу 16 січня.

До прибуття в Україну судно заходило в порти в Єгипті, Лівані, Туреччині та Румунії, де всі члени екіпажу судна пройшли перевірку відповідними службами на наявність у них ознак коронавірусу, ніякої підозри не виявлено.

Наголошується, що епідемічна ситуація на судні є благополучною, 14-денний інкубаційний період захворювання коронавірусів пройшов, термін виходу судна з порту Китаю до приходження в порт Одеси становить 27 днів.

Після прибуття судна в Одесу всі члени екіпажу пройдуть відповідний температурний скринінг і в разі підозри будуть спрямовані у спеціальні медичні заклади.

Також будуть проведені лабораторні дослідження і тест на коронавірус.

Санітарно-карантинні підрозділи Міністерства охорони здоров'я, які працюють у порту, відстежують курс проходження зазначеного судна і володіють інформацією про стан здоров'я членів екіпажу.

Як повідомляли Українські Новини, у "Слузі народу" частина депутатів вважають коронавірус прийомом маркетологів.

Раніше в Японії зафіксували першу смерть від коронавірусу.