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  • Під Києвом у підвалі багатоповерхівки знайшли вибухівку: мешканців евакуювали
13 лютого 2020, четвер, 19:12 7
Події 2020-02-13T19:12:26+02:00
Українські Новини
Під Києвом у підвалі багатоповерхівки знайшли вибухівку: мешканців евакуювали

Під Києвом у підвалі багатоповерхівки знайшли вибухівку: мешканців евакуювали

Елена Новикова
Національна поліція України, Вибухівка, Тротил, Евакуація людей
Вибухівка. Фото: eliquid-brno.cz
Вибухівка. Фото: eliquid-brno.cz

Поліція евакуювала 200 мешканців будинку у Білій Церкві Київської області через тротил, знайдений у підвалі. Про це повідомило управління Національної поліції у Київській області, передають Українські Новини.

Наголошується, що тротил виявлений в підвалі 5-поверхового будинку.

За попередніми даними, вибухівка належала покійному місцевому жителю.

На місці події працюють поліцейські, рятувальники, а постачання газу в будинок було відключено працівниками аварійної служби.

Фахівці-вибухотехніки проводять заходи по вилученню тротилу з підвального приміщення.

Евакуйовано мешканців 70 квартир будинку.

Як повідомляли Українські Новини, 10 лютого поліція евакуювала близько 300 осіб через повідомлення про замінування одного з найбільших у Львові нічних клубів на проспекті Чорновола.

Також раніше повідомлялося про те, що 29 грудня в Білій Церкві Державна служба з надзвичайних ситуацій ліквідувала пожежу в готелі "Рось". Займання сталося на 6-му поверсі 9-ти поверхового готелю. 44 особи були евакуйовані. Пожежу ліквідували о 00:12.

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