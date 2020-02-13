Під Києвом у підвалі багатоповерхівки знайшли вибухівку: мешканців евакуювали

Поліція евакуювала 200 мешканців будинку у Білій Церкві Київської області через тротил, знайдений у підвалі. Про це повідомило управління Національної поліції у Київській області, передають Українські Новини.

Наголошується, що тротил виявлений в підвалі 5-поверхового будинку.

За попередніми даними, вибухівка належала покійному місцевому жителю.

На місці події працюють поліцейські, рятувальники, а постачання газу в будинок було відключено працівниками аварійної служби.

Фахівці-вибухотехніки проводять заходи по вилученню тротилу з підвального приміщення.

Евакуйовано мешканців 70 квартир будинку.

Як повідомляли Українські Новини, 10 лютого поліція евакуювала близько 300 осіб через повідомлення про замінування одного з найбільших у Львові нічних клубів на проспекті Чорновола.

Також раніше повідомлялося про те, що 29 грудня в Білій Церкві Державна служба з надзвичайних ситуацій ліквідувала пожежу в готелі "Рось". Займання сталося на 6-му поверсі 9-ти поверхового готелю. 44 особи були евакуйовані. Пожежу ліквідували о 00:12.