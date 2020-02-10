Полиция провела эвакуацию из-за сообщения о минировании ночного клуба во Львове

Полиция эвакуировала 10 февраля около 300 человек из-за сообщения о минировании одного из крупнейших во Львове ночных клубов на пр. Черновола. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Львовской областной государственной администрации. Сообщение о минировании поступило в полицию. На место события прибыли взрывотехники, проводилась эвакуация. Взрывчатка не обнаружена. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу. Также 5 ноября поступала информация о минировании Управления Службы безопасности Украины во Львовской области. Эвакуация не проводилась, взрывчатка не обнаружена. Как сообщали Українськi Новини, полиция эвакуировала 5 ноября 2019 года около 200 человек из-за сообщений о минировании Львовской областной государственной администрации во Львовской области.