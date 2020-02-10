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10 февраля 2020, понедельник, 12:54 33
Происшествия 2020-02-10T12:56:28+02:00
Українські Новини
Полиция провела эвакуацию из-за сообщения о минировании ночного клуба во Львове

Полиция провела эвакуацию из-за сообщения о минировании ночного клуба во Львове

Василь Трухан
Ложное минирование
Фото Варта-1
Фото Варта-1

Полиция эвакуировала 10 февраля около 300 человек из-за сообщения о минировании одного из крупнейших во Львове ночных клубов на пр. Черновола. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Львовской областной государственной администрации.

Сообщение о минировании поступило в полицию.

На место события прибыли взрывотехники, проводилась эвакуация.

Взрывчатка не обнаружена.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу.

Также 5 ноября поступала информация о минировании Управления Службы безопасности Украины во Львовской области.

Эвакуация не проводилась, взрывчатка не обнаружена.

Как сообщали Українськi Новини, полиция эвакуировала 5 ноября 2019 года около 200 человек из-за сообщений о минировании Львовской областной государственной администрации во Львовской области.

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