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13 лютого 2020, четвер, 18:37 12
Економіка 2020-02-13T19:45:02+02:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку після тривалого падіння підскочила

Гривня на міжбанку після тривалого падіння підскочила

Анна Рудык
Курс валют, Міжбанківський валютний ринок, Міжбанк, курс гривні
Гривня. Фото: prozoro.info
Гривня. Фото: prozoro.info

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 1 коп. в четвер зміцнився на 6 коп. до 24,45 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,54-24,57 UAH/USD, потім котирування знизилися до 24,47-24,49 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,44-24,46 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 2,99% з 23,74 UAH/USD до 24,45 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 14-16 лютого, на 1,71 коп. до 24,4795 UAH/USD.

Також у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 12 лютого на 3,69 коп. до 24,6406 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,99 коп. до 24,3656 UAH/USD. А середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 12 лютого, виріс на 3 копійки і становить 3,47 гривень за 10 рублів.

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