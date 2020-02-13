Бородянський засекретив опитування громадської думки мешканців Донецької та Луганської областей

Міністерство культури, молоді та спорту України засекретило результати соціологічного опитування щодо вивчення різних аспектів громадської думки мешканців підконтрольних і тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей в інтересах національної безпеки.

Про це йдеться в публікації "У Бородянського "сховали" соцопитування за 1,5 млн, "захищаючи нацбезпеку". Органи нацбезпеки повідомити забули".

"Оприлюднення отриманої та задокументованої інформації може становити загрозу життю та здоров'ю окремих громадян, інтересам національної безпеки, враховуючи специфіку територій, де було проведено дослідження", - відповіли в Мінкультури на запит Українських Новин.

Згідно відповіді, результати дослідження мають намір використовувати для розробки та удосконалення державної політики та стратегії комунікації серед населення підконтрольних і тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, в тому числі у сфері інформаційної безпеки.

В документі підкреслили, що шкода від оприлюднення результатів дослідження переважає над громадським інтересом в оприлюдненні отриманих результатів, так як може створити ризики для респондентів, а також знизити ефективність від подальшої політики, що формуватиметься на основі результатів дослідження, в тому числі заходів, що спрямовані на посилення інформаційної безпеки.

Зазначимо, про вищезгадане соцопитування нічого не знають у державних органах, які безпосередньо уповноважені займатися національною безпекою - ані в Раді національної безпеки і оборони, ані в Службі безпеки України, ані в Офісі Президента України, ані в Кабінеті Міністрів, органом якого Мінкультури і є.

Раніше Міністерство інформаційної політики, яке увійшло до складу Мінкультури, провело тендер на опитування громадської думки за 1,5 млн гривень. Опитування проводилося Українським інститутом соціальних досліджень імені О. Яременка, однак його результати оприлюднені не були.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін перейменував 4 міністерства та створив 2 нових, зокрема, на базі Міністерства інформаційної політики було створено Міністерство культури, молоді та спорту, на яке поклали завдання і функції як Міністерства культури, так й Міністерства молоді і спорту.