Власнику Kyiv Food Market Бейліну продовжили заборону виїжджати за кордон

Вищий антикорупційний суд продовжив заборону виїжджати за кордон до 5 березня Михайлу Бейліну - співвласнику Kyiv Food Market, в якому Президент Володимир Зеленський проводив прес-марафон.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.



На Бейліна покладено такі зобов'язання: прибувати на першу вимогу до слідчого, який здійснює досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, прокурора, слідчого судді та в суд, повідомляти про зміну місця проживання та/або місця роботи, утримуватися від спілкування з низкою осіб, здати паспорт для виїзду за кордон.



Бейлін є підозрюваним у причетності до заволодіння 20 млн гривень і замаху на заволодіння ще 44 млн гривень підприємства "Укрзалізничпостач", яке з 2015 року є філією акціонерного товариства "Укрзалізниця". Він проходить за справою колишнього депутата Верховної Ради Валерія Іщенка (фракція "Блок Петра Порошенко").



Як повідомляли Українські Новини, раніше суд змінив запобіжний захід Бейліну з домашнього арешту на особисте зобов'язання.



Крім того, суд заарештував майно Бейліна.