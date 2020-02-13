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13 лютого 2020, четвер, 17:46 5
Силові структури 2020-02-13T17:48:06+02:00
Українські Новини
Власнику Kyiv Food Market Бейліну продовжили заборону виїжджати за кордон

Власнику Kyiv Food Market Бейліну продовжили заборону виїжджати за кордон

Валерия Драгомирова
Вищий антикорупційний суд, Заборона на виїзд, Kyiv Food Market, Михайло Бейлін
Михайло Бейлін. Фото: politeka
Михайло Бейлін. Фото: politeka

Вищий антикорупційний суд продовжив заборону виїжджати за кордон до 5 березня Михайлу Бейліну - співвласнику Kyiv Food Market, в якому Президент Володимир Зеленський проводив прес-марафон.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

На Бейліна покладено такі зобов'язання: прибувати на першу вимогу до слідчого, який здійснює досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, прокурора, слідчого судді та в суд, повідомляти про зміну місця проживання та/або місця роботи, утримуватися від спілкування з низкою осіб, здати паспорт для виїзду за кордон.

Бейлін є підозрюваним у причетності до заволодіння 20 млн гривень і замаху на заволодіння ще 44 млн гривень підприємства "Укрзалізничпостач", яке з 2015 року є філією акціонерного товариства "Укрзалізниця". Він проходить за справою колишнього депутата Верховної Ради Валерія Іщенка (фракція "Блок Петра Порошенко").

Як повідомляли Українські Новини, раніше суд змінив запобіжний захід Бейліну з домашнього арешту на особисте зобов'язання.

Крім того, суд заарештував майно Бейліна.

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