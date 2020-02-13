Суд дозволив екс-депутату Іщенку виїжджати за межі Києва

Вищий антикорупційний суд дозволив колишньому депутату Верховної Ради від "Блоку Петра Порошенко" Валерію Іщенку, підозрюваному у заволодінні 20 млн гривень і замаху на заволодіння ще 44 млн гривень підприємства "Укрзалізничпостач", яке з 2015 року є філією "Укрзалізниці", залишати без дозволу Київ і відвідувати приміщення "Укрзалізниці".

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Іщенко зобов'язаний прибувати до детективів Національного антикорупційного бюро за першою вимогою; повідомляти детективів, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками і підозрюваними в даному кримінальному провадженні; здати на зберігання детективам бюро свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд і в'їзд.

Зобов'язання продовжено до 5 березня.

При цьому суд скасував заборону відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора чи суду і заборону утримуватися від відвідування будь-яких приміщень, що належать акціонерному товариству "Укрзалізниця", крім залізничних вокзалів.

Як повідомляли Українські Новини, суд відмовив екс-депутатові Ради Іщенку в обмеженні термінів ознайомлення з матеріалами справи.

Раніше Вищий антикорупційний суд обрав Іщенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 6 лютого.