Топ-5 поїздів України: "Укрзалізниця" назвала найпопулярніші напрямки українців

Укрзалізниці назвали найпопулярніші маршрути поїздів в Україні за кількістю перевезених пасажирів. Про це в четвер, 13 лютого, повідомляє прес-служба компанії.

Перша п'ятірка лідерів 2019 року виглядає таким чином:

№45/46 "Ужгород-Лисичанськ" - 1 170 000 пасажирів

№137/138 "Хмельницький-Лисичанськ" - 1 040 000 пасажирів

№121/122 "Миколаїв-Рівне" - 816 тис. пасажирів

№69/70 "Маріуполь-Львів" - 808 тис. пасажирів

№141/142 "Львів-Бахмут"" - 777 тис. пасажирів

А тим часом, став відомий графік руху поїздів на 2019-2020 рік: змінилися маршрути і нумерації поїздів.

Також Українські Новини повідомляли, що "Укрзалізниця" хоче підвищувати ціни на квитки кожен місяць з березня 2020.