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13 лютого 2020, четвер, 16:47 8
Суспільство 2020-02-13T16:52:38+02:00
Українські Новини
Топ-5 поїздів України: "Укрзалізниця" назвала найпопулярніші напрямки українців

Топ-5 поїздів України: "Укрзалізниця" назвала найпопулярніші напрямки українців

Ольга Фандорина
Рух потягів, Поїзди, Рейтинг, Укрзалізниця
Рейтинг потягів України. Фото: Укрзалізниця
Рейтинг потягів України. Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниці назвали найпопулярніші маршрути поїздів в Україні за кількістю перевезених пасажирів. Про це в четвер, 13 лютого, повідомляє прес-служба компанії.

Перша п'ятірка лідерів 2019 року виглядає таким чином:

  • №45/46 "Ужгород-Лисичанськ" - 1 170 000 пасажирів
  • №137/138 "Хмельницький-Лисичанськ" - 1 040 000 пасажирів
  • №121/122 "Миколаїв-Рівне" - 816 тис. пасажирів
  • №69/70 "Маріуполь-Львів" - 808 тис. пасажирів
  • №141/142 "Львів-Бахмут"" - 777 тис. пасажирів

А тим часом, став відомий графік руху поїздів на 2019-2020 рік: змінилися маршрути і нумерації поїздів.

Також Українські Новини повідомляли, що "Укрзалізниця" хоче підвищувати ціни на квитки кожен місяць з березня 2020.

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