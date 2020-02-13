Топ-5 поїздів України: "Укрзалізниця" назвала найпопулярніші напрямки українців

Укрзалізниці назвали найпопулярніші маршрути поїздів в Україні за кількістю перевезених пасажирів. Про це в четвер, 13 лютого, повідомляє прес-служба компанії. Перша п'ятірка лідерів 2019 року виглядає таким чином: №45\/46 "Ужгород-Лисичанськ" - 1 170 000 пасажирів №137\/138 "Хмельницький-Лисичанськ" - 1 040 000 пасажирів №121\/122 "Миколаїв-Рівне" - 816 тис. пасажирів №69\/70 "Маріуполь-Львів" - 808 тис. пасажирів №141\/142 "Львів-Бахмут"" - 777 тис. пасажирів А тим часом, став відомий графік руху поїздів на 2019-2020 рік: змінилися маршрути і нумерації поїздів. Також Українські Новини повідомляли, що "Укрзалізниця" хоче підвищувати ціни на квитки кожен місяць з березня 2020.