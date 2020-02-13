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13 лютого 2020, четвер, 15:33 24
Суспільство 2020-02-13T17:00:03+02:00
Українські Новини
Дубілет хоче порахувати жителів Криму і Донбасу з супутників

Дубілет хоче порахувати жителів Криму і Донбасу з супутників

Ольга Фандорина
ОРДЛО, Аннексія Криму, Дмитро Дубілет, Перепис населення
Дмитро Дубілет. Фото: Instagram: dubilet
Дмитро Дубілет. Фото: Instagram: dubilet

В рамках перепису населення жителів Криму і тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей планують порахувати за допомогою супутникової зйомки.

Про це в ефірі "Українського радіо" повідомив міністр Кабмін Дмитро Дубілет.

За словами Дубілета, члени уряду вже проводили зустріч з представниками ООН, які будуть допомагати реалізовувати цей проект. Супутникова зйомка - це досить складно. Поки що незрозуміло, наскільки точні дані, отримані таким шляхом.

Поки що остаточного рішення, як буде проводитися перепис населення, в уряді немає. Дмитро Дубілет сподівається, що за 1-2 місяці вони завершать своє дослідження, зможуть зробити оцінку по окремим населеним пунктам і зрозуміють, наскільки точною вона буде.

Також обговорюється можливість об'єднання процесу перепису населення з видачею id-карти або електронних цифрових підписів, щоб люди могли отримати інструменти для користування електронними послугами.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет міністрів у лютому-березні продовжить проводити оцінку чисельності українців.

За даними перепису, Чисельність населення України станом на 1 грудня 2019 року становить 37 289,4 тис. чоловік.

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