Рада безпеки ООН проведе спецзасідання щодо ситуації на Донбасі

Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) проведе спеціальне засідання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України 20 лютого 2020 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ, передають Українські Новини.

"20 лютого цього року за ініціативою України Генеральна Асамблея ООН проведе спеціальне засідання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться в ньому.

У повідомленні наголошується, що дискусія, в якій візьме участь міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко, буде стосуватися широкого кола питань російської агресії, зокрема в політичному, гуманітарному, економічному та соціальному вимірах.

Крім цього, в повідомленні наголошується, що вчора з'явилася новина про російську ініціативу скликати напередодні цього заходу засідання Радбезу ООН для обговорення стану виконання Мінських домовленостей.

На думку МЗС, це очікуваний трюк Росії, спрямований на розпорошення уваги світової спільноти, зміщення акцентів і формування паралельних політичних реальностей.

Підкреслюється, що українська дипломатія готова до такого сценарію і представники України візьмуть участь в обох заходах.

Україна має намір з високих трибун ООН розповісти світу про зусилля Президента і уряду з відновлення миру на Донбасі, зокрема в світлі виконання домовленостей саміту глав держав Нормандського формату 9 грудня 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, 9 грудня 2019 року відбулася зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) у Парижі (Франція). Лідери країн "нормандського формату" домовилися про розведення сил і засобів ще в 3 пунктах на Донбасі до березня 2020 року.

Тим часом, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запевняє, що ідея відновлення подачі води в Крим в обмін на відведення сил і засобів бойовиків на Донбасі - це особиста позиція голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамія, яка ніколи не обговорювалася між Україною і Росією.