В Одесу йде контейнеровоз з Китаю з хворою командою

У четвер, 13 лютого, в Одесу прибуде контейнеровоз, який побував в китайських портах, у шістьох членів команди була висока температура. Про це повідомляє "Думська".

Контейнеровоз побував в портах Єгипту, Лівії, Туреччині і Румунії. Тим не менш санітарно-карантинної служби одеського порту призвели в підвищену готовність. Відразу після того, як судно пришвартувалося, буде проведено медичний огляд всіх членів екіпажу.

Спочатку ще в морі на борт судна підніметься одеський лоцман - він повинен візуально оцінити обстановку на судні і прийняти рішення про подальші дії. У разі небезпеки у нього повинен бути комплект спецодягу і респіратор. Крім того, за шість годин до прибуття в порт Одеси капітан контейнеровоза повинен вислати санітарний бюлетень, що підтверджує стан здоров'я своєї команди.

Як повідомляли Українські Новини, карантин на круїзному лайнері Diamond Princess з українцями на борту планується завершити 19 лютого.

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