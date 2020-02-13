Смолій в січні тричі отримав зарплату на загальну суму 0,6 млн гривень

Голова Національного банку Яків Смолій у січні три рази декларував отримання зарплати на загальну суму 597,870 тис. гривень.

Про це свідчать дані його декларації, передають Українські Новини.

Зокрема, 31 січня Смолій задекларував отримання 217,285 тис. гривень, а також 255,423 тис. гривень як доходів від надання в оренду майна (орендар - ТОВ "Медичний центр Святої Параскеви").

28 січня Смолій задекларував отримання 180,585 тис. гривень зарплати, а також 105,942 тис. гривень від здачі в оренду майна (орендар - ТОВ "Принтек Україна Ел. Ел. Сі.").

15 січня, згідно з декларацією, Смолій отримав 200 тис. гривень зарплати.

3 лютого голова НБУ отримав відсотки у 370 тис. Гривень за вкладом в Укрексімбанку.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада призначила Якова Смолія на посаду голови Національного банку 15 березня 2018 року.

Смолій був виконуючим обов'язки голови НБУ після того, як його очільниця Валерія Гонтарева подала у відставку і пішла у відпустку в травні 2017 року.

Він займав посаду заступника голови НБУ з квітня 2014 року.

Нагадаємо, НАБУ відкрило справу проти Смолія.

Він також заявляет, що не отримував від НАПК результати перевірки його декларацій.